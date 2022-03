Abbiamo già visto per quali segni dello zodiaco l’oroscopo prevede un fine settimana all’insegna dell’amore e della fortuna. In questa sede, invece, vediamo quali saranno i segni meno brillanti del weekend.

Iniziamo dalla posizione delle stelle nel cielo astrale. Troviamo Giove e Sole nel segno dei Pesci, mentre Saturno e Mercurio sono in quello dell’Acquario. Venere e Marte dimorano nella casa del Capricorno. Fatta questa premessa, diciamo subito che l’oroscopo del primo weekend di marzo non riserva grandi gioie per questi 4 segni zodiacali.

Per il Cancro sarà un weekend da dimenticare

Malgrado la presenza di Sole in buon aspetto per gli amici del Cancro, purtroppo l’influenza della Luna (transita in Ariete) risulterà più determinante. I cancerini sono infatti dominati dalla Luna, che questo weekend risulterà opposta al segno. Andrà un po’ meglio domenica, quando la tensione in famiglia, con il partner o i figli dovrebbe smorzarsi. Oggi, invece, sarà una giornata che metterà a dura prova la pazienza. Non mancheranno contrattempi, malintesi e piccoli fuori programma.

Le stelle consigliano di rimandare a lunedì le decisioni più importanti, gestendo solo l’ordinaria amministrazione ed evitare conseguenze peggiori.

L’oroscopo per gli amici Bilancia

Sono in arrivo un sabato e domenica da dimenticare anche per i nati sotto il segno della Bilancia. Venere e Marte in quadratura dalla casa del Capricorno rende le due giornate al limite della sopportazione. Non sono esclusi battibecchi, a volte nati per futili motivi, sia in famiglia che fuori dalle mura domestiche.

Problematica potrebbe risultare anche la salute, con possibili acciacchi dovuti agli ultimi colpi di coda dell’inverno.

L’oroscopo del primo weekend di marzo sarà da dimenticare per Cancro e Bilancia e altri 2 segni zodiacali

La quadratura della Luna in Ariete si farà sentire anche per gli amici del Capricorno, per i quali si prospetta un weekend da rivedere. Il rischio di malintesi, litigi, mosse azzardate e fuori luogo potrebbe essere concreto. Le stelle consigliano di non prendere decisioni importanti in ambito professionale o su questioni legate ai soldi. Fino a quando la quadratura dei pianeti persisterà, meglio rimandare tutto.

Domani l’umore dovrebbe cambiare nettamente. Potrebbe essere l’occasione giusta per una gita fuori porta, malgrado le intemperie climatiche di questi giorni.

Il fine settimana per il segno zodiacale dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione la Luna in Ariete si rivelerà in un certo senso ambigua. Non sarà opposta al segno, ma non donerà neanche tutte le energie e le forze che è in grado di riservare.

Weekend anonimo anche nel campo dei sentimenti. Per chi è single non si vedono punti di svolta all’orizzonte o grandi novità all’orizzonte. Per le coppie già rodate la giornata di sabato si lascia preferire a quella di domenica. Potrebbe essere una buona occasione per preparare la coppola di Garibaldi, un timballo di pasta perfetto per il pranzo domenicale.

Approfondimento

Nessuna rinuncia al dolce con questa torta proteica anche in caso di intolleranza o diabete o ipertensione o colesterolo alto.