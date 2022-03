Le olive verdi in salamoia sono una delle tante conserve che possiamo fare in casa. Dopo averle tenute in acqua e sciacquate per almeno 20 giorni, le chiudiamo in dei barattoli sterilizzati con una miscela di acqua e sale. Prima di tapparle, possiamo anche aggiungere aglio, rosmarino e alloro per insaporire. Poi, come ultimo passaggio, le mettiamo a riposo per almeno un mese. Trascorso questo periodo di tempo, le nostre olive sono finalmente pronte per abbandonare la salamoia.

Ma come mangiarle in maniera super gustosa, stemperando ancora di più quel residuo di amaro che le caratterizza?

Direttamente dalla Sicilia arriva la risposta a questa domanda con una ricetta ricca di sapori freschi e genuini.

Dopo la salamoia, ecco come preparare olive verdi senza l’amaro con questo croccante contorno alla siciliana per carne e pesce

Dimentichiamoci delle classiche olive condite con un filo d’olio, origano e uno spicchio d’aglio.

Sono altrettanto buone ma meno indicate come contorno e più per uno sfizioso aperitivo o antipasto.

La preparazione che scopriremo oggi, invece, trasforma la nostra conserva in una strepitosa insalata, perfetta per arricchire un secondo sia di mare sia di terra. In più la scarpetta sarà d’obbligo!

Ingredienti

200 g di olive verdi in salamoia;

una carota di medie dimensioni;

una costa di sedano;

mezza cipolla rossa preferibilmente di Tropea;

olio extravergine di oliva q.b.;

aceto di vino bianco q.b.

Preparazione

Sciacquiamo le olive sotto acqua corrente fredda, rigirandole all’interno di uno scolapasta, e poi lasciamole scolare. Con questo primo passaggio non perderemo il gusto della salamoia, ma semplicemente andremo a dissalarle e a privarle ulteriormente di quel retrogusto amaro.

Poi, peliamo una carota, priviamola delle estremità, sciacquiamola e affettiamola a rondelline sottili. Per quanto riguarda il sedano dobbiamo utilizzare una costa tenera scegliendola tra quelle più interne. Trovata quella giusta, priviamola delle foglie, sciacquiamola e tagliamola a tocchetti. Dopo, puliamo anche mezza cipolla rossa e affettiamola sottilmente.

A questo punto, trasferiamo carota, sedano e cipolla in una ciotola capiente e uniamo anche le olive. Infine, condiamo con olio extravergine di oliva e aceto bianco. Per quanto riguarda le proporzioni, potremmo considerare che per ogni due cucchiai rasi d’olio ne andrebbe mezzo di aceto. Però, solo l’assaggio ci potrà garantire l’equilibrio perfetto.

Allora, dopo la salamoia, ecco come preparare olive verdi dolcissime, trasformandole in un’insalata semplice, veloce ma irresistibile.

