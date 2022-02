Oggi presentiamo la ricetta di una torta ricca di “senza”, ma che non deluderà le aspettative perché comunque buonissima.

Questo dolce, infatti, non presenta glutine e lattosio, quindi indicata in caso di eventuali intolleranze. Sulla falsariga abbiamo già visto come preparare una torta senza zucchero e sfiziosa, adatta sia a merenda che a colazione.

In merito agli ingredienti del dolce odierno

Come vedremo, nella ricetta odierna impiegheremo l’olio di girasole, che è una buona fonte di grassi insaturi e di vitamina E, con attività antiossidante. Potremmo anche sostituirlo con l’olio di riso, più adatto per il controllo del colesterolo.

Ancora, troveremo le mandorle ricche di grassi insaturi e di vitamina E. Si tratta di frutta secca potenzialmente valida nel prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari e glicemia alta.

Infine la ricetta odierna presenta l’eritritolo, che come nel caso della stevia è indicata in caso di glicemia alta. Al riguardo, abbiamo già visto come preparare un tiramisù super cremoso e leggero, senza zucchero e un basso indice glicemico.

Dunque, nessuna rinuncia al dolce con questa torta proteica ma fatte sempre salve le dovute cautele ed esigenze di salute personale. In caso di dubbi, infatti, ricordiamo sempre di consultare il proprio medico prima di passare ai fornelli.

Vediamo cosa occorre in cucina e gustare questo dolce senza rinunce e sensi di colpa

Ingredienti:

240 ml di olio di girasole;

180 ml di yogurt di soia;

150 g farina di mandorle spellate;

100 g di eritritolo;

6 uova;

1 cucchiaino di cannella.

Nessuna rinuncia al dolce con questa torta proteica anche in caso di intolleranza o diabete e ipertensione o colesterolo alto

Iniziamo con il preriscaldare il forno a 180° modalità statica. Poi separiamo i tuorli dagli albumi, che lavoreremo energicamente fino ad ottenere una montata a neve ben ferma.

Lavoriamo anche i tuorli con l’eritritolo, aiutandoci con la frusta elettrica, fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. A questo punto aggiungiamo lentamente prima l’olio e poi lo yogurt.

A seguire inglobiamo la farina di mandorle, anche in questo caso lentamente e un cucchiaio alla volta. Adesso è il momento degli albumi di uova montati a neve. Aiutiamoci con una spatola e procedendo un po’ alla volta, sempre dal basso verso l’alto, per non farle smontare.

Versiamo il composto in una tortiera imburrata e infarinata e inforniamo per 35 minuti circa. Facciamo cuocere fino a quando la torta non presenterà una crosticina in superficie e leggermente umida all’interno. Infine lasciamo raffreddare in forno con la portiera aperta, prima di trasferirla su un piatto di portata con una spolverata di cannella.

Si tratta di una torta che è senza zucchero e senza farina e sta spopolando perché facile, buonissima e con poche calorie

