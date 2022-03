Conto alla rovescia per il primo weekend di marzo che ci porterà, nella seconda metà del mese, dritti dritti alla primavera. Intanto, da oggi a domenica milioni di italiani si organizzeranno per vivere al meglio queste ore di relax. Il weekend non sarà uguale per tutti, anche a dare ascolto alla posizione dei pianeti nel cielo astrale.

Al riguardo abbiamo interpellato gli esperti e scoperto che è in arrivo un fine settimana lastricato di soldi e amore per alcuni segni dello zodiaco. Vediamo subito di quali si tratta.

Anche per i nati Vergine sarà un fine settimana da ricordare

La presenza di Venere e Marte in Capricorno sarà in un certo senso portatrice di fortuna e tanta passione per gli amici Vergine. I due pianeti, infatti, doneranno tanta forza d’animo, inventiva, intesa e coinvolgimento con il partner e con le persone del cuore in generale. Infatti potrebbe trattarsi di familiari, figli e, per alcuni, amori in lontananza o aldilà dell’ambito familiare. Le stelle consigliano quindi di battere su questo tasto ora che il momento è propizio.

Cielo astrale neutro, invece, per quel che riguarda il lavoro e gli affari in generale. Qualche sorpresa in più potrebbe regalarla la fortuna ai giochi o legate alle scommesse. Al riguardo, bastano 2 euro per vincere una casa gratis da 300mila euro e riceverne altri 200mila in denaro subito.

Fine settimana lastricato di soldi e amore grazie a questi pianeti d’oro, non solo per Leone e Sagittario

Andranno meglio le giornate di venerdì e sabato, rispetto a quella di domenica, per i nati sotto il segno del Leone. L’influsso della Luna dalla casa dell’Ariete sarà la marcia in più per fare i primi, piccoli lavori in casa in compagnia del partner. Potrà trattarsi di un cambio di stagione negli armadi, delle pulizie di casa c.d. straordinarie, di qualche piccola riparazione, etc.

Insomma sarà il binomio perfetto per salvaguardare le finanze e vivere magici momenti con il partner.

L’oroscopo del weekend per il Sagittario

La primavera astrale arriverà con largo anticipo anche per gli amici Sagittario. Forte e incisa risulterà l’influenza delle stelle a favore dei nativi del segno. La Luna in trigono dal segno dell’Ariete donerà ore magiche e serene con il partner, sia per le giovani coppie che per quelle consolidate.

Attenzione anche al buon influsso di Mercurio nel segno zodiacale dell’Acquario. In queste ore non sono da escludere, infatti, possibili nuovi contratti di lavoro per autonomi e titolari d’impresa.

Per chi cerca un’occupazione, invece, potrebbe arrivare la chiamata ad un colloquio di lavoro o una risposta attesa da tempo.

