Il sogno di ogni investitore è quello di riuscire a raddoppiare il proprio risparmio. Molti non ci riescono perché non sanno come fare ma l’impresa non è impossibile. Poiché la maggior parte dei risparmiatori non lo pensano possibile, non mettono in pratica nessuna soluzione d’investimento per raggiungere questo obiettivo. In questo articolo scopriremo come raddoppiare il proprio investimento e in quanto tempo è possibile farlo a seconda dello strumento impiegato.

L’interesse composto, ovvero il calcolo degli gli interessi sugli interessi, è lo strumento più potente per moltiplicare il capitale. Albert Einstein definì l’interesse composto come la più grande scoperta matematica di tutti i tempi. Facciamo un esempio per capirne le potenzialità. Supponiamo che un risparmiatore investa 1.000 euro in uno strumento che ogni anno renda il 10%. Alla fine del primo anno l’investimento avrà reso 100 euro, pari al 10% di 1.000 euro. Il secondo anno il guadagno sarà di 110 euro, perché gli interessi matureranno su una cifra che non è più di 1.000 euro ma di 1.100 euro. Il terzo anno l’interesse sarà calcolato su 1.210 euro. Infatti i 100 euro di interessi del primo anno e i 110 euro di interessi del secondo anno si sommeranno ai 1.000 euro iniziali. E così a seguire negli anni successivi.

Ecco in quanto tempo si possono raddoppiare 10.000 euro o 100.000 euro o qualunque importo con la regola del 72

La formula matematica dell’interesse composto è abbastanza complicata ed è facile trovarla con una rapida ricerca sul web. In questo articolo vogliamo rivelare come con una regola semplicissima è possibile scoprire in quanto tempo si può raddoppiare il capitale. Un risparmiatore può facilmente calcolare lo spazio temporale in cui potrebbe raddoppiare i suoi risparmi con la regola del 72. Per applicare questa regola è sufficiente conoscere il tasso di rendimento medio annuo e poi effettuare una semplicissima divisione. L’operazione da compiere è una divisione tra il numero 72 e il tasso di rendimento medio.

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che un risparmiatore abbia 1.000 euro da investire e individuasse uno strumento che renda il 5% annuo. Dividendo 72 per il valore della percentuale di rendimento (72/5), si ottiene 14,4. Quindi, chi investe 1.000 euro al tasso di rendimento del 5% annuo avrà 2.000 euro in 14,4 anni, circa 14 anni e mezzo.

Lo stesso calcolo può essere fatto con un altro rendimento. Supponiamo che un risparmiatore investa 10.000 euro sull’ETF SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33), che negli ultimi anni ha reso mediamente il 10%. Applicando l’operazione 72/10, si ottiene 7,2 anni, ecco in quanto tempo si possono raddoppiare i 10.000 euro o qualunque capitale col 10% di rendimento.

Approfondimento

Per guadagnare 100.000 euro quanto investire in questo eccezionale strumento e per quanto tempo?