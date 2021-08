Come da previsioni settimanali, la giornata odierna doveva essere di ritracciamento/laterale per poi lasciare spazio da domani a nuovi rialzi. Al momento, dai dati economici, dalle Banche centrali e dalle trimestrali americane non si ravvisano elementi che possano preoccupare.

Qual è la nostra view dopo questo lunedì?

Oggi giornata interlocutoria ma da domani i mercati dovrebbero ripartire subito al rialzo per evitare pericoli.

Procediamo per gradi e andiamo ad analizzare la situazione.

Alle ore 19:12 della giornata di contrattazione del 2 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.545

Eurostoxx Future

4.107

Ftse Mib Future

25.280

S&P 500 Index

4.402,97.

Stiamo entrando in una finestra ciclica dove le nostre previsioni annuali collocano la formazione di un top rilevante per i prossimi 12 mesi almeno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 luglio.

Al momento, tranne inversione ribassista almeno sul time ftame settimanale, riteniamo che sia in corso un’automodifica dello scenario da ribassista a rialzista e che il rialzo possa ancora continuare per diverse settimane.

Previsione per la settimana del 2 agosto

Atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì e il massimo nella giornata di venerdì. Per il momento tutto come previsto dal nostro percorso campione. La giornata di domani comunque è decisiva per confermare o meno lo scenario settimanale.

Giornata interlocutoria ma da domani i mercati dovrebbero ripartire subito al rialzo per evitare pericoli

Quali sono i livelli che manterranno intatta la nostra previsione rialzista?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 3 agosto inferiore a 15.496.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 3 agosto inferiore a 4.080.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 3 agosto inferiore a 25.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 3 agosto inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.