La prima seduta della settimana di Piazza Affari viene condizionata dai risultati trimestrali. Alcune società hanno galvanizzato gli operatori strappando al rialzo, altre hanno deluso, chiudendo in ribasso la giornata. Purtroppo le società che hanno deluso hanno un peso sul listino superiore a quelle che hanno fatto bene e così la Borsa chiude invariata.

Due settori si sono messi in evidenza a Milano. Il comparto bancario in negativo, che frena la Borsa, e quello del lusso in positivo, che la tiene a galla. Così oggi, dopo una partenza fulminea per Piazza Affari, un settore la zavorra ma questo la salva, proprio il comparto del lusso. Due titoli in particolare di questo comparto si sono messi in evidenza, con rialzi di rilievo.

Peccato perché in Europa le Borse hanno chiuso tutte in positivo e al momento della chiusura dei listini Wall Street veleggiava nuovamente sui livelli record.

Partenza fulminea per Piazza Affari, un settore la zavorra ma questo la salva

C’è rammarico per la seduta di oggi di Piazza Affari. Infatti la Borsa di Milano era partita in deciso rialzo. In avvio i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) erano arrivati fin quasi a 25.700 punti, prezzo che l’indice maggiore di Piazza Affari non toccava dal 18 giugno scorso. Purtroppo dopo una partenza fiammante, la Borsa ha iniziato a calare per poi chiudere sulla perfetta parità. Il prezzo di chiusura del Ftse Mib è stato di 25.351 punti, quasi esattamente quello della precedente seduta.

Così in Borsa si respira un poco l’aria dell’occasione mancata, perché i prezzi non hanno saputo cogliere il clima favorevole dei mercati azionari. Purtroppo le banche sono state ancora protagoniste negative. Finecobank è stata la peggiore tra le blue chip con un calo del 2,1%, Unicredit la segue a ruota con un ribasso dell’1,9%. Sono andate male anche Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Banco BPM, anche se con cali minori. Le banche italiane hanno pagato i risultati degli stress test della BCE.

Mentre sono andati molto bene i titoli del lusso. Brunello Cucinelli è stato il migliore titolo del listino. L’azione ha guadagnato quasi l’8%, Tod’s è salito del 4,9%, Ferragamo dell’1,6%. Grazie a questi titoli e ai rialzi di Diasorin e Leonardo, Piazza Affari oggi si è tenuta a galla.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.