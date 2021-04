I sali inglesi, o anche detti sali di Epsom, così chiamati per la loro origine britannica, non sono altre che solfato di magnesio. Essi sono facilmente reperibili in commercio e hanno grandi benefici per la salute e la cura della bellezza. E sono degli ottimi rimedi anche per la cura delle piante.

Utilizzati e conosciuti principalmente per la loro azione purgante, infatti, sono un validissimo rimedio per combattere la stitichezza.

Basterà sciogliere un cucchiaio di sale in un bicchiere d’acqua e berlo. Avremo ottenuto un potente lassativo. Ma anche un ottimo antinfiammatorio intestinale.

Questi sali sono anche un ottimo rimedio contro le punture di zanzara, da applicare direttamente sul ponfo.

Lo stupefacente motivo per cui tutti dovrebbero mettere il sale nello shampoo per risolvere questo comune e fastidiosissimo problema

Ma il loro uso apporta grandi benefici anche per la risoluzione di problemi come stress, cattivi odori, dolori dovuti a storte, rigonfiamenti.

Possono essere utilizzati anche per effettuare un pediluvio esfoliante. Basterà sciogliere questi sali nell’acqua da bagno. E immergersi all’interno per venti, trenta minuti. I benefici saranno immediati. Dei veri e propri toccasana naturali per la nostra salute.

Con questo articolo oggi, però, vogliamo soffermarci sui potenti benefici che apportano al cuoio capelluto e ai capelli.

Essi hanno una potente azione sgrassante e depurante e ci liberano dal problema della forfora.

Basterà riporre all’interno del flacone di shampoo un cucchiaio di sali di Epsom e farlo sciogliere per bene. Applicare lo shampoo e procedere al normale lavaggio.

Nei casi più problematici è possibile applicare i sali di Epsom direttamente nell’acqua del primo risciacquo dello shampoo. E ciò al fine di aumentare l’azione purificante.

Aggiunti al balsamo, invece, danno origine a un impacco volumizzante. Basterà mettere un cucchiaio di sali all’interno del balsamo. E lasciare in posa sulla chioma per venti minuti. Successivamente risciacquare accuratamente.

Ed è questo lo stupefacente motivo per cui tutti dovrebbero mettere il sale nello shampoo per risolvere questo comune e fastidiosissimo problema. Dunque un semplicissimo e veloce rimedio da fare a casa per ottenere capelli sani e lucenti. E liberarci dell’odiata forfora.