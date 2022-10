Per il nuovo Governo italiano, che sarà di centrodestra, il primo provvedimento firmato Fdi, Lega e Forza Italia, potrebbe essere un nuovo Decreto Aiuti. Precisamente, il Decreto Aiuti quater che sarebbe la naturale estensione delle misure contro il caro energia che sono state varate e introdotte dal Governo Draghi.

Senza scostamento di bilancio, il Decreto potrebbe basarsi su una dotazione finanziaria pari a 25 miliardi di euro circa. E tra le misure di aiuto alle famiglie potrebbe esserci un altro Bonus da 150 euro.

Decreto Aiuti quater per famiglie e imprese senza scostamento di bilancio

Così come resta da vedere se, dopo il 31 ottobre del 2022, il nuovo Governo italiano deciderà pure di prorogare il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL. Tutto dipenderà, tra l’altro, anche dall’andamento del prezzo del petrolio. Le cui quotazioni, nelle ultime settimane, sono scese sensibilmente in scia ai venti di recessione che spirano tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.

Il Decreto Aiuti quater per famiglie e imprese è necessario e indispensabile. Praticamente è vitale per la tenuta del Paese. Visto che le famiglie fanno sempre più fatica a pagare le bollette di luce e gas.

Non a caso potrebbe esserci un boom di morosità sulle utenze energetiche già da qui a poche settimane. Così come molti piccoli esercizi commerciali, a partire dai bar, hanno già chiuso i battenti a causa dei prezzi dell’elettricità alle stelle. E la conferma in merito, per il quarto trimestre del 2022, è arrivata dall’ARERA nell’annunciare un’impennata del 59% delle tariffe della luce per le utenze domestiche nel mercato tutelato.

Perché si va verso un nuovo provvedimento contro il caro energia senza fare deficit

Già prima delle elezioni politiche dello scorso 25 settembre Fdi si era dichiarato favorevole ad un nuovo intervento contro il caro bollette, ma senza fare deficit. Considerando anche il fatto che a breve ci sarà pure da mettere a punto la Legge di Bilancio. E perché il 2023 per le casse dello Stato italiano sarà a dir poco impegnativo. A partire dalle coperture da reperire per la rivalutazione delle pensioni.

Dopo il Decreto Aiuti, per il nuovo Governo italiano ci sarà poi il banco di prova relativo alla messa a punto della Legge di Bilancio che, come al solito, sarà approvata dal Parlamento a ridosso con la fine dell’anno. Ed al riguardo, in base alle promesse fatte in campagna elettorale, c’è attesa, tra le misure fiscali, sulla possibile estensione della flat tax.

