La spesa settimanale incide parecchio sul bilancio famigliare. Non c’è bisogno di essere una famiglia molto numerosa, basta anche solo pensare a quello che può essere il ménage del classico nucleo costituito da mamma e papà più 2 figli.

Mettere insieme 3 pasti al giorno è già complicato. A ciò si devono aggiungere la merenda dei bambini e gli spuntini dei più grandi.

Insomma far tornare i conti è sempre più difficile. Possono tornare utili i 4 trucchi rubati alle casalinghe più agguerrite per risparmiare in cucina, dalla spesa alla tavola.

Oggi daremo un altro utilissimo consiglio che forse in pochi conoscono. In genere si pensa che per risparmiare si debba fare la spesa nei discount. Non è proprio solo così.

Difficile da credere ma in molti riescono a risparmiare ben il 40% in questo supermercato famoso

Esselunga ha lanciato i prodotti Smart. Una linea di prodotti a prezzo davvero vantaggioso. La linea comprende la maggior parte dei generi di prima necessità, alimentari e non. Si può tranquillamente fare una intera spesa. Di un bel giallo intenso, le confezioni di questi prodotti sono facilmente identificabili sui vari scaffali.

La qualità è buona. In caso di dubbio basta controllare sulla confezione e vedere il luogo di produzione. Spesso si hanno vere e proprie sorprese.

Vediamo qualche esempio

Il caffè Smart prodotto da Gimoka è una miscela robusta. Il prezzo è di 3,56 euro/kg contro 8,98 euro/kg per lo stesso prodotto a marchio Esselunga. Ben 150% in più!

Il latte a lunga conservazione parzialmente scremato Smart costa appena 0,65 euro/l. 20 centesimi in meno rispetto a quello a marchio Esselunga.

Per chi soffrisse di intolleranza al lattosio, la linea Smart comprende anche la bevanda vegetale a base di soia senza zuccheri. Costa 0,99 euro/l.

Per completare la colazione, i classici frollini nella busta da chilo costano 1,05 euro mentre i più golosi biscotti con gocce di cioccolato 1,65 euro (confezione da 700 gr). Tra l’altro sono prodotti dal noto marchio Balconi.

L’acqua minerale è davvero vantaggiosissima. Le comode bottiglie da 2 litri costano 0,17 euro cadauna.

Per dare un’idea generale, ecco ancora qualche esempio pratico.

La classica mozzarella da 125 gr costa 0,55 euro, una scatoletta di tonno al naturale 0,99 euro, lo yogurt bianco in confezione da 500 gr 0,69 euro.

1 kg di pasta costa appena 0,59 euro mentre 1 kg di riso 0,95 euro. La classica bottiglia di passata di pomodoro (600 gr) viene 0,49 euro.

Potremmo andare avanti all’infinito a fare esempi ma il concetto pare abbastanza chiaro. Può sembrare difficile da credere ma in molti riescono a risparmiare ben il 40% in questo supermercato famoso.

Ovviamente c’è il rovescio della medaglia, se così lo vogliamo chiamare. Di ogni tipologia di prodotto non c’è una grandissima varietà. Per fare l’esempio pratico: per la pasta troviamo penne e spaghetti. Niente fusilli, farfalle, conchiglie e spaghetti di varia numerazione. Diciamo però che si tratta di inezie. A fronte di un risparmio del 40% si può essere anche meno esigenti!