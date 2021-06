Nelle diete per perdere peso e per prevenire alcune gravi patologie come pressione, diabete, colesterolo, ci si concentra molto su cosa mangiare. Ma c’è un altro elemento da prendere in considerazione. Fattore che è altrettanto importante e che svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di una dieta sana.

Abbiamo visto sui ProiezionidiBorsa come un cibo sano, una dieta corretta e uno stile di vita regolare, sono fattori determinanti per la salute. Per evitare problemi di peso e scongiurare patologie anche gravi, come colesterolo, diabete, ipertensione, alcuni cibi vanno evitati. Grassi animali, oli vegetali saturi, latte intero, bevande alcoliche, zuccheri semplici sono altamente sconsigliati. Invece verdure e cereali, pesce azzurro, pane, pasta e riso integrali, carne bianca, sono consigliati. Per esempio in questo articolo: “Ne bastano 2/3 bicchiere a colazione o pranzo per combattere la pressione alta”, si parla dei benefici dei frullati.

Incredibile come cuocendo i cibi in questo modo si combattono ictus e diabete

Certamente anche uno stile di vita corretto ha la sua importanza. È fondamentale non fumare e non abusare di sostanze alcoliche. Fare attività fisica è un altro fattore determinante per prevenire le patologie in precedenza indicate. Anche una camminata al giorno può essere salutare. Per esempio “Questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo”.

Ma c’è un aspetto su cui non si fa sufficientemente attenzione, quello della modalità della cottura del cibo. Cucinare senza grassi è determinante. C’è una bella differenza tra cucinare al vapore oppure friggere, tra la cottura in un forno tradizionale oppure alla brace. La dottoressa Francesca Morelli e il professor Roberto Volpe, nutrizionista e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche sostengono questa tesi. In una ricerca per la Fondazione Veronesi, spiegano che per mangiare veramente sano ed evitare una serie di patologie, alcuni metodi di cottura sono consigliati. I metodi da preferire sono la cottura al vapore, la bollitura, la stufatura e la cottura col forno tradizionale.

È incredibile come cuocendo i cibi in questo modo si combattono ictus e diabete. Invece sono da evitare la frittura e la cottura alla brace. Sulla frittura in particolare occorre fare molta attenzione specialmente nell’ambito della ristorazione. Infatti il Ministero della Salute con la circolare n. 11 del gennaio del 1991, indica delle precise norme da rispettare per la frittura.