Quando scivoliamo o, inavvertitamente, urtiamo una gamba o un braccio contro un mobile, potremmo notare la comparsa di un livido sulla nostra pelle. Questo si formerebbe a seguito del colpo, manifestandosi con l’aspetto simile a quello di una macchia sulla cute. Detta macchia assumerebbe una colorazione variabile, tra il violaceo, il verde, il marrone scuro e il giallastro. La particolare tonalità sarebbe dovuta al degradarsi dell’emoglobina. Questa, fuoriuscita dai capillari, si trasformerebbe in biliverdina e bilirubina.

La formazione di un’ecchimosi potrebbe essere accompagnata da dolore, intorpidimento e gonfiore. Gli individui con una fragilità capillare marcata potrebbero essere maggiormente predisposti allo sviluppo di piccoli ematomi. Ma lividi, ecchimosi ed ematomi potrebbero migliorare grazie all’utilizzo di un semplice trucco.

L’aiuto di un prodotto molto comune

L’autorevole istituto Humanitas, in caso di lividi conseguenti cause traumatiche lievi, consiglierebbe alcuni rimedi di tipo fai da te. Questi potrebbero essere utili per facilitare la regressione dell’ematoma. Humanitas consiglierebbe, a titolo di esempio, l’esecuzione di un impacco freddo, da apporre sulla parte interessata dal trauma. Questo potrebbe essere realizzato con del ghiaccio avvolto in un panno. L’autorevole ente suggerirebbe anche l’utilizzo di verdure o carne congelata da apporre sulla pelle, in maniera non diretta. Noi vorremmo aggiungere qualcosa in più, che riguarderebbe l’utilizzo inusuale di un prodotto comune, che potrebbe migliorare l’aspetto di un piccolo livido.

Lividi, ecchimosi ed ematomi potrebbero migliorare grazie a un prodotto utile all’igiene orale e che tutti abbiamo sul lavabo

Per aiutare la graduale scomparsa di un piccolo livido da trauma potremmo usare il dentifricio. Basterebbe applicarne un piccolo quantitativo sulla zona della pelle interessata dal trauma. Questa si dovrebbe successivamente coprire con un batuffolo di ovatta, fermato da una garza. Si dovrebbe trascorrere una notte con questo bendaggio sull’area interessata dalla macchia livida. Al successivo risveglio, il livido potrebbe essere quasi scomparso.

Ricordiamo, però, che questo stratagemma potrebbe eventualmente aiutare un piccolo ematoma da trauma. Qualora notassimo la comparsa di lividi sul corpo non dovuti a colpi, dovremmo tempestivamente contattare il medico. Questo perché esisterebbero alcune patologie correlate alla comparsa di lividi non dovuti a traumi, come la cirrosi epatica e la leucemia. Anche in causo di trauma grave si dovrebbe contattare tempestivamente un medico.

