È uno dei capi più classici e raffinati che ci siano, la camicia bianca è un evergreen che non tramonta mai. La indossano sia uomini che donne nei vari modelli più in voga al momento. Camicie dal taglio slim e avvitato, ma anche le più classiche dal taglio dritto e morbido. Per gli uomini le varietà non mancano, tra colli alla francese o alla coreana e tante fantasie. Ma per le donne, a parte qualche modello over o in seta, non sempre la scelta è ampia.

Per questo motivo spesso si inventano nuovi modi di indossare le camicie, cambiando solo l’abbottonatura. Teniamo un lembo fuori dai pantaloni, la abbottoniamo tutta e indossiamo la collana sotto il colletto. Insomma, ci divertiamo a trasformare una classica camicia in un capo di tendenza con qualche trucchetto di stile. Oggi vedremo un altro piccolo stratagemma per dare più carattere ad una semplice camicia, ma utilizzando ago e filo.

Questa idea creativa trasformerà una camicia bianca di cotone o lino in un capo ricercato che ci invidieranno tutte

Questa idea è così semplice da realizzare che non serve saper cucire alla perfezione o utilizzare la macchina da cucire. Avremo solo bisogno di un ago e due fili colorati, uno verde e l’altro di un colore acceso a piacere. Questo trucco si può usare su qualsiasi camicia, di cotone, lino o anche satin. Ma, per avere l’effetto desiderato, la camicia dovrebbe essere sui toni tenui o avere i bottoni a contrasto. Questo perché andremo a decorare proprio i bottoni, non il tessuto.

Come creare la decorazione

Ci serviranno dei fili in cotone più spesso, tipo quelli adatti al punto croce, in due colori. Andremo a realizzare dei piccoli e delicati fiorellini nei fori dei bottoni. Partiamo dal foro in basso, passiamo in quello destro dal dritto e poi ripassiamo in quello in basso da rovescio. Ora passiamo in quello in alto dal dritto e usciamo dal rovescio nel foro a sinistra ancora vuoto. Facciamo il punto dritto e infiliamo l’ago in quello in basso, vedremo formarsi una freccia con la punta in basso. Fissiamo il punto dietro, tagliamo il filo e passiamo a quello colorato. Entriamo da dietro nel foro in alto, arrotoliamo il filo sull’ago facendo un paio di giri per formare una pallina. Chiudiamo il punto entrando nel foro in alto ed ecco formarsi il bocciolo della rosellina.

Insomma, questa idea creativa trasformerà una camicia bianca classica e monotona in una all’ultima moda. Con un po’ di pratica possiamo realizzare anche piccoli ornamenti sui polsini o sul colletto. Così, senza spendere un euro, avremo una camicia completamente nuova. Anzi, possiamo usare questo espediente per rammendare eventuali buchetti dovuti all’usura del tempo. Se poi le nostre camicie sono troppo rovinate per poterle recuperare, nessun problema, possiamo sempre riciclarle. Con un po’ di ingegno possiamo dare nuova vita a qualsiasi oggetto che altrimenti avremmo buttato.

