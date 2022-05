Tantissimi italiani sono alla ricerca di un’offerta comoda ed economica per noleggiare l’auto in vacanza. Fortunatamente, è periodo di sconti e promozioni anche per le agenzie di noleggio auto. Alcune di queste sono valide anche fuori Italia, altre, invece, sono utilizzabili solo da una determinata categoria di persone. Tuttavia, nonostante le differenze, condividono gli stessi vantaggi in termini di risparmio in percentuale.

Al solo titolo informativo, presenteremo le promozioni recenti di 3 agenzie attive nel settore: Hertz, Avis e Auto Europe.

Sconti speciali sul noleggio auto e guida aggiuntiva gratuita grazie a queste 3 promozioni in breve scadenza

L’offerta di Hertz permette di approfittare di uno sconto del 15% sulla tariffa base, tempo e chilometraggio. Per approfittarne, ci basterà inserire il codice sconto relativo in fase di ricerca della soluzione. È valida in tantissimi Paesi, come Italia, Francia, Spagna, Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Ungheria, Belgio, Paesi Bassi, Germania e tanti altri. Tuttavia, è soggetta a disponibilità e valida solo su specifici gruppi di auto. Insieme allo sconto sul prezzo totale, meno eventuali extra come CDW, TP ed altri, si aggiunge la possibilità di selezionare gratuitamente l’opzione guidatore aggiuntivo. Come già anticipato, è possibile approfittare degli sconti dell’offerta solo fino a 31 maggio 2022 e per noleggi fino a luglio. Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina dedicata sul sito di Hertz.

La seconda che andremo a presentare proviene da Avis. A coloro che hanno più di 55 anni, l’agenzia offre uno sconto del 15% sulla componente tempo e chilometri. L’iniziativa promozionale è valida per i noleggi effettuati in Italia e non è cumulabile con altri sconti. Abbiamo tempo fino al giorno 21 giugno 2022 per approfittarne su una vasta gamma di categorie di auto.

Lo sconto massimo sul noleggio auto è pari al 15% anche con la promozione di Auto Europe. Ricordiamo che l’offerta è valida solo fino a mercoledì 1 giugno 2022 e non richiede l’inserimento di alcun codice promozionale. Visitando il sito web dell’agenzia, potremo consultare le soluzioni scontate effettuando una normale ricerca. Dunque, ecco come gli automobilisti possono approfittare degli sconti speciali sul noleggio auto.

Ulteriori dettagli

Altre informazioni sulle promozioni sopra presentate sono disponibili sui siti delle relative agenzie. Del trio, le prime due richiedono l’inserimento di un codice promozionale. Nel caso della promozione di Hertz, il codice sconto CDP da applicare è 907028, mentre per quella di Avis è N394408. Se abbiamo intenzione di andare in giro per l’Europa, il pacchetto Interrail potrebbe fare al caso nostro.

