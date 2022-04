La primavera porta con sé la voglia di cambiamento anche nel look. Un vestito nuovo di zecca o un taglio di capelli particolare sono sempre le scelte più popolari. Probabilmente anche per questo motivo la primavera coincide con l’arrivo di tante nuove tendenze di bellezza di cui innamorarsi presto. L’ultima di questa tendenze riguarda proprio la frangia.

Molte donne si chiedono se la frangia ringiovanisca o invecchi e la verità è che dipende tanto dal modello scelto. Fortunatamente, esiste una frangia perfetta per ogni tipologia di viso quando si tratta di darci un taglio.

La nuova frangia che sta spopolando si dimostra anche la scelta della bellissima Megan Fox. Ma come capire se sta bene sul proprio viso ovale, tondo o squadrato, se valorizza il naso oppure ne evidenzia i difetti?

Una lunghezza minore e più attenzione alle sopracciglia

Con l’espressione “baby frangia” o “baby bang” s’intende la frangia corta, netta e piena. Insomma, l’irresistibile frangia del momento non è asimmetrica e nemmeno sfilata. Si tratta di un taglio netto e preciso all’altezza di circa metà fronte.

Le donne più titubanti non devono preoccuparsi di questo taglio geometrico. Come la stessa Megan ha dimostrato, è possibile portare le baby bang anche aperte, ma in una tendina laterale.

Si tratta di un vero taglio d’ispirazione per la prossima estate. Tuttavia, un primo aspetto importantissimo è la maggiore attenzione per le sopracciglia. Essendo questa frangia molto corta, occorre fare attenzione a portare sempre le sopracciglia in ordine. D’altronde, basta scegliere il prodotto giusto per un make up delle sopracciglia degno dei migliori truccatori.

L’irresistibile frangia del momento non è asimmetrica o a tendina e si porta con questi tagli di capelli sul viso

Le donne curiose di provare le baby bang devono, però, assolutamente conoscere questi preziosi consigli.

Dovrebbero scegliere la baby frangia, innanzitutto, le donne con capelli lisci o leggermente mossi. Purtroppo, la baby frangia sembra non donare particolarmente a chi ha i capelli ricci e selvaggi. Il risultato sarebbe addirittura deludente su capelli ricci tendenti al crespo.

La baby frangia, poi, non valorizzerebbe ogni tipologia di viso. Se questa frangia è perfetta su visi ovali, tenderebbe ad allungare ancor più i visi già lunghi. Dovrebbero evitarla anche le donne con viso particolarmente tondo o, comunque, meglio preferire una sua apertura a tendina laterale.

E, poi, ci vuole il taglio giusto. Con la baby frangia, i tagli migliori risulterebbero:

il wavy bob lungo, capelli sfilzati e dal look messy;

pixie cut;

capelli lunghi e ordinati.

Approfondimento

