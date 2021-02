La frangia accompagna tantissimi tagli e, seppur sono tante le persone tentate a sforbiciare per una perfetta frangia, qualcuno la possiede e desidera eliminarla. Nell’attesa di una sua completa crescita che consenta di spostarla dietro l’orecchio a mo’ di ciuffo, ecco qualche rimedio per sistemare la frangia. Molte la desiderano e qualcuna la detesta: ecco tutti i modi per nascondere la frangia.

Cerchietto bombato

Le possibili soluzioni che la Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare partiranno dai rimedi più semplici, fino ad arrivare a quelli che richiedono le forbici. Il primo (e più semplice) rimedio per nascondere la frangia è quello di utilizzare un cerchietto bombato colorato.

Questo accessorio sta riscuotendo davvero tantissimo successo negli ultimi tempi. Questo ornamento per capelli è in ecopelle o velluto e presenta un gran rigonfiamento al centro.

La forma grande del cerchietto consente anche di mimetizzare la fronte larga, che potrebbe essere il motivo all’origine del taglio della frangia.

Hair stylist e fermagli

È vero, molte la desiderano e qualcuna la detesta: ecco tutti i modi per nascondere la frangia in questa mini-guida. Il secondo metodo è quello di realizzare una minima acconciatura con oggetto proprio la frangia. Basterà suddividerla in ciocche e arrotarle su se stesse. Le ciocche arrotolate vanno bloccate sulla parte centrale della testa.

Sparpagliare la frangia in ciocche

Un altro metodo valido per nascondere la frangia è quello di sparpagliarla in ciocche. Basterà spettinarla e dividerla in modo asimmetrico magari ai lati del viso. È possibile anche trasformala in un ciuffo con una molletta e poca lacca. Oppure basta dividerla a metà per realizzare due ciuffi ai lati del viso, lasciando la fronte libera.

Chignon e forbici

L’ultimo rimedio è un’altra acconciatura. Consigliamo di realizzare uno chignon alto e di bloccare la frangia sulla testa, per ottenere capelli perfettamente in ordine.

Ovviamente, la soluzione migliore è sempre quella di alleggerirla leggermente poco alla volta e renderla gradualmente irregolare. In questo modo, la frangia diventerà un ciuffo lungo all’altezza quasi del resto dei capelli, ma poco per volta.