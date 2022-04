La Pasqua è sempre più vicina e concedersi qualche piccolo sfizio nell’alimentazione non è gravissimo. Certo, occorre fare i conti con pastiere, uova di cioccolato e ricette golosissime come lasagne o arrosto di carne. Giocare d’anticipo diventa una mossa furba per vivere le feste senza troppa ansia da bilancia.

Il riso, ad esempio, sarebbe un alimento facilmente digeribile, utile per regolare il funzionamento dell’intestino e contrastare il diabete. I modi di condirlo sono tantissimi, ma non tutti adatti a rendere il risotto leggero.

Ecco una selezione di alcuni condimenti light che rendono il risotto cremoso senza appesantirlo. Ed ecco, anche, una ricetta ricca di prodotti di stagione per fare il pieno di nutrienti.

Cosa aggiungere a questo primo piatto per renderlo unico

Aggiungere un ingrediente non significa, necessariamente, preparare piatti pesanti. Insomma, se condiamo il risotto con questi ingredienti non dovremo preoccuparci troppo delle calorie e della bilancia.

Una prima idea è il risotto con asparagi, piselli e barba di frate.

Anche il risotto alla curcuma e agretti è davvero una delizia, così come il risotto ortolano con coniglio e olive.

Sono altre possibili idee anche il risotto con borragine e pollo e quello al limone, con bresaola e rucola.

Condiamo il risotto con questi ingredienti per renderlo cremoso ma leggero prima delle scorpacciate delle feste

Gli ortaggi primaverili rappresentano un ottimo modo di condire il risotto senza aggiungere troppe calorie.

Per questa ricetta, invece, occorreranno queste dosi per 4 persone:

350 grammi di riso;

100 grammi di spinaci freschi;

100 grammi di soncino;

50 grammi di rucola fresca;

100 grammi di bieta da taglio;

50 grammi di formaggio grattugiato;

un bicchiere di vino bianco;

2 cipolle;

2 carote;

un sedano;

acqua q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

I passaggi per preparare questo riso light con verdure

Per preparare questo risotto senza uova, burro o panna, basterà preparare prima il brodo vegetale. Bollire una cipolla, 2 carote, il sedano e un po’ di sale.

Scaldare qualche giro d’olio in padella con la cipolla e aggiungere biete e spinaci, facendoli appassire per 2 o 3 minuti in padella.

Aggiungere anche soncino e rucola fresca, aggiustando di sale e pepe. Far appassire tutto per altri 3 o 4 minuti.

In un tegame, far tostare il riso con poco olio e sfumare con il vino. Cuocere il risotto aggiungendo il brodo poco per volta.

A metà cottura del riso, aggiungere le verdure prima preparate e terminare la cottura. Dare l’ultima mantecata aggiungendo il formaggio grattugiato e un po’ d’olio d’oliva.

