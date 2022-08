Anche chi non è particolarmente amante di frutta e verdura dovrà pur ammettere che sono tra le poche alleate per combattere concretamente il caldo. Certo, anche il gelato è un aiuto da tenere sempre presente, ma non garantisce lo stesso apporto di vitamine e sali minerali.

È anche vero che potremmo valutare un compromesso, ad esempio confezionando personalmente dei gelati o dei ghiaccioli casalinghi a base di frutta. Del resto, sono semplicissimi e ci vuole lo stesso tempo che serve per preparare un’insalata.

Le insalate estive

A tal proposito, proprio le mega insalatone sono il piatto must dell’estate, assieme a riso e pasta freddi. Sono fresche, colorate e possiamo arricchirle con le verdure e gli ingredienti che più ci piacciono: tonno, mozzarella, pollo, avocado e così via.

Per tutti gli appassionati del genere, ma anche per chi non sa cosa cucinare a pranzo, ecco dunque l’insalata perfetta nelle giornate più calde. Rispetto alle tradizionali insalatone presenta una novità, ovvero l’anguria: dolce e succosa, dà un tocco di colore e di gusto in più.

Per la ricetta salva pranzo o cena, che dir si voglia, avremo bisogno di:

200 g di anguria;

1 avocado;

1 cetriolo;

½ peperone giallo o rosso;

4-5 foglie di basilico;

1 lime da spremere;

30 ml di olio;

20 ml di salsa piccante;

50 g di formaggio tipo Parmigiano;

sale e pepe q.b.

L’insalata perfetta nelle giornate più calde grazie a un ingrediente speciale

Innanzitutto, è necessario tagliare a dadini tutta l’anguria privata dei semi, così come il cetriolo, l’avocado e il peperone. Trasferiamo tutti gli ingredienti in un’insalatiera capiente e mescoliamo, condendo con olio, succo di lime, salsa piccante e aggiustare di sale e pepe.

Per renderla più sfiziosa e croccante, aggiungiamo del formaggio a scaglie e serviamo con crostini di pane tostati o qualche sfoglia di piadina.

Le alternative a base di questo frutto

In alternativa possiamo usare l’anguria anche per altri stuzzichini salati da servire come aperitivo o per un pranzo veloce. Un esempio potrebbe essere quello degli spiedini di anguria, gamberi e Feta, ma anche gli involtini di anguria, cetriolo e formaggio di capra.

Tra l’altro, pochi lo sanno ma l’anguria si può anche grigliare per diventare l’hamburger light e originale delle grigliate estive. Infine, ottimo anche l’abbinamento tra anguria e pesce, in particolar modo con l’orata.

