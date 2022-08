Gli elettrodomestici sono i nostri migliori alleanti in casa. Ci rendono la vita più facile e fanno tutto il lavoro, o quasi, al nostro posto. Ad esempio, la lavatrice è diventata un oggetto indispensabile, al quale difficilmente potremmo rinunciare. Un elettrodomestico che ha l’incombenza di lavare il bucato, mentre noi possiamo dedicarci ad altre faccende. La lavatrice ci permette di pulire e disinfettare ogni tipo di capo. Dal più delicato a quello più voluminoso, senza portarlo in lavanderia.

Naturalmente, come ogni elettrodomestico, anche questo strumento, per svolgere correttamente il suo lavoro, necessita di qualche attenzione. Per fare in modo che la macchina funzioni sempre perfettamente e per evitare i cattivi odori e il calcare, è necessario occuparsi della pulizia del cestello e della guarnizione. Anche utilizzando dei semplici bicarbonato e aceto. Ma non dimentichiamo di occuparci della vaschetta del detersivo, che potrebbe sviluppare delle muffe, e del filtro.

Cosa controllare ed evitare nel lavaggio se la lavatrice buca le magliette

La lavatrice si occupa del nostro bucato. Ma potrebbe capitare, una volta terminato il lavaggio, di notare dei piccoli fori sui vestiti. Buchi che non c’erano quando abbiamo inserito il bucato in lavatrice. Uno dei possibili motivi potrebbe essere il malfunzionamento del cestello. Infatti, non è raro che i buchi che si trovano al suo interno e che hanno il compito di drenare via l’acqua, si deformino. Il bordo di metallo diventa molto appuntito e di conseguenza potrebbe rovinare i tessuti. Per capire se si tratta di questo problema, passiamo delicatamente la mano su tutta la superficie interna. Se ci accorgiamo di questo difetto, dobbiamo necessariamente rivolgerci ad un esperto che ci consiglierà cosa fare.

Facciamo attenzione ai lavaggi

Sempre parlando di cosa controllare ed evitare nel lavaggio in caso la nostra lavatrice dovesse bucare le magliette, dobbiamo fare attenzione a non sovraccaricare il cestello. Infatti, i nostri vestiti potrebbero rimanere impigliati e strofinare contro le cerniere, i bottoni e i gancetti del reggiseno. Cerchiamo inoltre sempre di chiudere questi ultimi e lavare i capi al contrario. I buchi potrebbero dipendere anche dall’utilizzo di alcuni detersivi molto aggressivi come la candeggina. Questo liquido, usato in abbondanza, tenderebbe a volte a strappare i tessuti, soprattutto quelli più delicati.

Se laviamo i nostri indumenti utilizzando una temperatura molto alta o un programma sbagliato, potremmo rovinarli. Per evitare sbagli irreparabili, cerchiamo di leggere sempre attentamente le etichette cucite all’interno dei nostri vestiti. Inoltre, anche la centrifuga potrebbe provocare degli strappi. Infatti, una velocità troppo alta causerebbe, con il tempo, l’usura del tessuto.

