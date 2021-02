Questa ricetta è molto semplice e veloce da realizzare. Essa vede come protagonista la frittata cotta al forno e poi farcita. La frittata al forno è molto versatile, poiché si presta a svariati ripieni, dai più salutari, a quelli più golosi. Noi oggi proponiamo lo sfizioso rotolo alle zucchine con speck per una cena golosa e sorprendente.

Ingredienti per il rotolo

4 uova;

30 gr. di parmigiano grattugiato;

150 gr. di zucchine;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ingredienti per la farcitura

150 gr. di robiola;

150 gr. di speck a fettine.

Procedimento

Per preparare il rotolo di frittata, prendere una ciotola capiente e rompere in essa le uova. Aggiungere il parmigiano, un pizzico di sale e di pepe e mescolare. Lasciare da parte e dedicarsi alle zucchine, dunque lavarle, rimuovere le sue estremità e grattugiarle con una grattugia a fori larghi. Unire le zucchine grattugiate al composto di uova e mescolare bene.

Accendere il forno a 180 gradi statico e foderare una teglia con carta da forno. Versare il composto e livellarlo per bene. Infornare non appena il forno sarà caldo e farlo cuocere per circa 15 minuti. Estrarre la frittata dal forno insieme alla sua carta e lasciarlo intiepidire. A questo punto, è pronto ad essere farcito e quindi spalmare la robiola sulla frittata e adagiare le fettine di speck. Aiutandosi con la carta da forno, arrotolare la frittata e lasciarla riposare per circa 2 ore nel frigorifero. Trascorso questo lasso di tempo, potremo estrarlo e tagliarlo a fette spesse circa due centimetri. Servire e gustare lo sfizioso rotolo alle zucchine con speck per una cena golosa e sorprendente.

Consigli

Questo rotolo alle zucchine può essere riadattato in base ai nostri gusti. Infatti, possiamo sostituire la robiola con un altro formaggio spalmabile, oppure non metterla se non si è amanti del formaggio. Lo speck dà quel tocco di sapore in più, ma se si preferisce un sapore più delicato può essere sostituito da fettine di prosciutto cotto.

Approfondimento

Il rotolo di frittata farcito è un’idea sfiziosa e versatile, ideale come antipasto o secondo piatto ricco e perfetto nella pausa pranzo