Siamo stanchi della solita vacanza al mare e quest’anno preferiamo visitare dei posti nuovi e particolari. Di andare in montagna proprio non ci va, anche se tra Alpi e Dolomiti ci sarebbero molti posti da visitare. Finalmente abbiamo qualche giorno a disposizione per partire per mete lontane e vorremmo optare per qualcosa di diverso. Un luogo tranquillo, non troppo turistico, ma che abbia da offrire paesaggi indimenticabili. Un viaggio che avevamo in programma da tanto, ma che abbiamo posticipato per un motivo o per un altro.

Se queste sono le premesse che stiamo cercando per la nostra prossima meta, allora questo luogo fa al caso nostro. Clima perfetto nei mesi estivi, tante attrazioni da ammirare e visitare, più un tramonto spettacolare.

Per ammirare un tramonto spettacolare tra i più belli d’Europa visitiamo questa città che pochi conoscono tra i fiordi norvegesi

La città di cui parleremo oggi è Trondheim, la terza città per grandezza di tutta la Norvegia. Uno spettacolo fatto di splendide casette nordiche tutte in fila che si riflettono in acque limpide e cristalline. Verde ovunque alternato da strutture completamente in armonia con la natura circostante. Sono tante le attrazioni da visitare in questa splendida cittadina norvegese. A partire dalla incredibile Cattedrale di Nidaros, una meta di pellegrinaggio molto gettonata in Europa. Stupendo il particolare museo a cielo aperto di Trondelag Folk, ma da vedere assolutamente anche la Fortezza di Kristiansen.

Lo Stiftgarden ci lascerà letteralmente senza parole, il palazzo in legno più grande di tutta la Scandinavia. Incredibilmente affascinante anche l’Old Town Bridge, suggestivo ponte che crea uno scorcio da fotografare. In più, ci troviamo in uno dei posti più a nord dell’Europa, vicino al Circolo Polare Artico. Qui il sole non tramonta agli orari a cui siamo abituati, anzi, le ore di luce sono moltissime a confronto con l’Italia. Ad esempio, in questo periodo l’ora prevista per il tramonto è intorno alle 23:00 CEST. I colori del cielo si fanno così intensi e dalle sfumature dorate che rimarremo letteralmente senza fiato.

Come arrivare e costi

Riguardo i prezzi, nel periodo giusto, una camera per 3 notti per 2 persone può costare intorno ai 400 euro. Considerando la zona in cui ci troviamo non è affatto male, anzi. Per quanto riguarda i voli, è sempre bene controllare su qualche sito di offerte per prenotare quello più conveniente. Anche lo stesso Google ha una funzione specifica per prenotare voli a prezzi convenienti. Se non abbiamo ancora bloccato le ferie, conviene prima controllare le offerte e poi parlare con il capo. Così potremo partire per la nostra vacanza rilassante in Norvegia spendendo veramente pochissimo. Insomma, per ammirare un tramonto spettacolare tra i più belli che ci siano, questa è la meta ideale. Tra l’altro questo è il periodo perfetto per visitare tutte le Nazioni del nord Europa. Il clima è mite al punto giusto, anzi, è piuttosto fresco, ma non rischieremo di soffrire troppo il gelo artico.

