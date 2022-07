ll caldo torrido è tornato prepotentemente alla ribalta. Dopo una settimana di temperature più basse, con qualche temporale e maltempo, ecco l’afa e le temperature africane che si riabbattono sull’Italia. Non uscire nelle ore più calde, soprattutto se fragili, bambini e anziani. Mangiare frutta, tenersi leggeri e bere tanta acqua o bevande con sali minerali. Sono i consigli per superare il calore crescente di questa rovente estate. Ma non soffrono solo le persone. Infatti anche le auto necessitano di alcune accortezze da parte dei proprietari. Soprattutto adesso che l’auto serve per spostarsi, andare in vacanza al mare come in montagna.

Il caldo torrido dell’estate fa soffrire le auto, ecco cosa controllare

Sicuramente questa estate 2022 verrà ricordata come una delle più calde da molti decenni a questa parte. Un caldo record che oltre a dare problemi alle persone, provoca problemi anche alle automobili. Oltre che l’inverno, con tutte le problematiche del caso, anche l’estate è una stagione in cui bisogna effettuare gli opportuni controlli del veicolo per non rischiare problemi. Prima di mettersi in viaggio, magari per le vacanze, visto il periodo, meglio effettuare alcuni controlli sul veicolo.

Soprattutto alla luce del grande caldo dell’estate 2022, che come dicevamo sarà ricordata come una delle più calde degli ultimi anni. Alla pari delle persone, anche le auto soffrono sia il freddo, che le alte temperature. Figuriamoci queste record di questo periodo. Col grande caldo le auto hanno difficoltà a disperdere l’elevato calore che sprigionano già comunemente con il motore. Il calore del motore insieme al calore dell’esterno, mettono in grave pericolo l’auto a tal punto da rendere necessari dei controlli particolari prima di mettersi in viaggio.

Cosa controllare sull’auto

Molti non lo sanno ma la batteria dell’auto soffre anche il caldo. Se in inverno capita spesso di trovare la batteria scarica dopo una notte di freddo, lo stesso può accadere in estate dopo il grande caldo. La possibilità che una batteria si scarichi anche di fronte a delle temperature elevate è assai frequente. Già con temperature sopra i 30 gradi la batteria è messa sotto stress. Meglio controllare lo stato della batteria quindi, per evitare di non poter riuscire a mettere in moto l’auto come accade in inverno. Così come si controllano le gomme in inverno per via di acqua, ghiaccio e neve, così dovrebbero essere controllate le gomme anche in estate. Va ricordato che la temperatura dell’asfalto può arrivare ben oltre i 60° quando nell’aria c’è una temperatura prossima ai 35°.

La pressione delle gomme va tenuta in considerazione anche in estate e non solo in inverno quando tutti controllano per via di gelo, ghiaccio, acqua e neve. Con il caldo le strade diventano roventi e le gomme subiscono il fenomeno del surriscaldamento da rotolamento. Il caldo torrido dell’estate fa soffrire le auto quindi, è meglio prestare attenzione. Andrebbe controllato anche il livello dell’aria condizionata in modo tale da evitare di rimanere senza durante una percorrenza sotto il cocente sole estivo. Naturalmente per evidenti questioni ambientali sarebbe sconsigliabile tenere l’aria condizionata accesa e quindi anche il motore durante una coda in autostrada, ma restare senza aria condizionata non è saggio. La sicurezza in auto viene sempre prima di tutto con accorgimenti e accuratezza da parte di chi si mette al volante.

