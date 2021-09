Uno dei dogmi più consolidati sulla salute è quello sulla quantità d’acqua che una persona deve bere ogni giorno. Tutti sanno che ogni persona dovrebbe bere circa 1,5-2 litri d’acqua al giorno. Lo abbiamo sentito dire dai personal trainer decine di volte, lo avremo letto in decine di articoli, lo sostengono molti nutrizionisti. Ma davvero occorre bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno? E se una persona non beve quella quantità d’acqua giornaliera, cosa può accadere? Una volta per tutte facciamo luce e riveliamo la verità su uno dei miti più diffusi sulla salute, quello del bere.

Mettiamo subito un punto fermo, bere molto ogni giorno è una buona cosa. Il punto è stabilire quanto occorre bere e se veramente il famoso litro e mezzo è davvero così indispensabile. E siamo veramente sicuri che bere molto faccia solamente bene e non faccia mai male? Tutti i medici concordano che l’idratazione è fondamentale per il nostro organismo, ma su come e quanto bere i pareri divergono.

L’European Food Safety Authority (EFSA) consiglia l’assunzione di almeno due litri d’acqua al giorno, sotto qualunque forma. Attenzione, la specificazione non è secondaria, perché si possono assumere liquidi necessari all’organismo anche con il cibo, per esempio mangiando frutta. Il nostro Ministero della salute suggerisce dei livelli indicativi. Sulla pagina del sito web si legge come il livello d’acqua per le donne sia di 2 litri al giorno e quello degli uomini 2,5 litri.

Alcuni anni fa ci fu una clamorosa presa di posizione sull’acqua giornaliera da consumare, che aprì un ampio dibattito sul British Medical Journal. La dottoressa Margaret McCartney criticò il suggerimento del servizio sanitario britannico di bere 8 bicchieri d’acqua al giorno. Otto bicchieri d’acqua sono circa 2 litri al giorno. Interessante scoprire perché la dottoressa contestava questa raccomandazione. Per Margaret McCartney prima di tutto non esistevano prove scientifiche che potevano confermare che bere 8 bicchieri al giorno facesse bene. Inoltre, sempre secondo la dottoressa, bere troppa acqua può portare ad abbassare la concentrazione di sodio nell’organismo.

La Società Americana di Nefrologia sostiene che non ci sono prove scientifiche sui benefici di un elevato consumo di acqua. Tuttavia, aggiunge che è fondamentale mantenere costante la quantità di acqua nell’organismo. Questa sembra essere la via da seguire, senza legarsi ad una quantità predefinita, ma assumendo i liquidi necessari a ripristinare le perdite della giornata. Insomma, i medici sembrano suggerire che è necessario bere quanto serve.

Un adulto in condizioni normali perde mediamente tra 600 e 1.000 ml d’acqua, ma il consumo aumenta in estate. Quando l’organismo patisce i primi effetti negativi di una diminuzione dell’acqua, scatta la sete e quindi occorre bere. Ma sarebbe corretto anche anticipare la sete e bere prima.

Anche frutta e verdura sono un’importante fonte d’acqua per l’organismo. Mangiare frutta e verdura è un ottimo modo non solo per idratare il corpo ma per assumere altre sostanze utili alla salute. Per esempio tra gli ortaggi autunnali ce n’è uno che è il più efficace per prevenire colesterolo cattivo e tumore.

