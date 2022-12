Stop ai problemi di digestione e pancia gonfia utilizzando una pianta conosciuta

Il ginepro è una pianta molto conosciuta. Allo stesso tempo, però, non tutti conoscono le proprietà e i benefici che avrebbe sulla salute. Proprio per questo approfondiremo meglio questo aspetto nell’articolo

Le piante in cucina sono molto utili perché preservano così tante proprietà benefiche che è un peccato non utilizzarle. In particolar modo quando questi benefici possono andare a ridurre l’insorgenza di malattie. Parleremo del ginepro, una pianta conosciuta sin dai tempi più antichi. Proprio per le sue mille proprietà veniva utilizzata in passato come se fosse un farmaco.

Proprietà nutrizionali

Le bacche di ginepro possono essere consumate tranquillamente all’interno di un’alimentazione.

100 g di bacche apportano circa 328 kcal e i seguenti valori nutrizionali:

0,5 g di grassi ;

; 80 g di carboidrati ;

; 30 g di zuccheri ;

; 0,5 g di fibre e proteine.

È ricco anche di vitamine e minerali, essenziali per il nostro organismo.

Stop ai problemi di digestione e pancia gonfia e i consigli per un ventre piatto

Come abbiamo già detto, dunque, il ginepro proprio per le sue proprietà è usato in fitoterapia. Nello specifico, sarebbe considerato un rimedio naturale per l’uomo. Avrebbe caratteristiche antisettiche e antireumatiche.

È consigliato in casi di problemi legati alle vie urinarie o anche respiratorie. Sembrerebbe anche molto indicato per chi soffre di gonfiore addominale. Quest’ultimo può essere causato da un accumulo di gas.

Le bacche di ginepro aiuterebbero a espellere i gas in eccesso, portando un ventre piatto. Facilita anche la digestione. Dunque, se vogliamo la pancia meno gonfia potremmo prendere in considerazione di consumare questo alimento. Tra le altre proprietà:

riduce la tosse , può essere utilizzato sotto forma di tisana ;

, può essere utilizzato sotto forma di ; aiuta a superare la stanchezza psicofisica ;

; è un antisettico per la pelle, depura i pori e riduce l’infiammazione da acne.

Per cosa è usato l’olio essenziale di ginepro

Dalle bacche di ginepro noi possiamo ricavare dell’olio.

Quest’olio avrebbe tante proprietà che sono ottime per la nostra salute. Innanzitutto, viene utilizzato anche per i massaggi terapeutici. Dunque, massaggi drenanti o altro. Anche per gli sportivi, che magari possono avere dolori muscolari, è consigliato il consumo di ginepro. Facendo degli impacchi di olio essenziale può aiutare a ridurre i fastidi post-allenamento.

Essendo utilizzato anche per i massaggi drenanti, potrebbe anche ridurre la cellulite.

Come utilizzarlo in cucina

Quando si tratta di piante l’utilizzo più semplice e veloce è quello delle tisane. Rechiamoci in erboristeria e chiediamo degli infusi al ginepro. Questo potrebbe anche aiutarci ad addormentarci, consigliato quindi berlo prima di andare a letto.

Se consideriamo invece le bacche vere e proprie, hanno un sapore leggermente acidulo e intenso. Possono essere utilizzate all’interno di alcune pietanze al posto del pepe.

Ad esempio, possiamo integrarlo in alimenti come legumi, patate e anche alcune tipologie di verdure. Non ci sarebbero particolari controindicazioni di questo alimento.

L’unica cosa è che sarebbe sconsigliato il suo utilizzo in caso di gravidanza. Questo perché potrebbe provocare delle contrazioni uterine.

Essendo anche un diuretico, se si soffre di insufficienza renale, va ridotto l’utilizzo.

Dunque, grazie al ginepro possiamo dire stop ai problemi di digestione e pancia gonfia ma non solo, visto i mille utilizzi e benefici che presenta.