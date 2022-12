Sono particolari e unici questi presepi d’Italia da scoprire che ci lasceranno a bocca aperta

In Italia i presepi di Natale sono una tradizione antica e suggestiva che aggiunge magia al periodo delle feste. Scopriamo alcuni borghi e città dove ammirare quelli più belli, insoliti e singolari da vedere assolutamente.

Non c’è dubbio che il presepe sia un’usanza diffusa in Italia e non può mancare in casa, insieme all’albero di Natale, per le feste. Che sia piccolo o grande, la raffigurazione della Natività di Gesù con i personaggi e i luoghi simbolici, solitamente è posizionato nella stanza principale di casa. Si mantiene in un punto strategico, in terra o su un mobile, per essere ammirato al meglio, fino all’Epifania.

I primi presepi risalgono ai primi del 1200 e qualche secolo dopo divennero una vera e propria tradizione. Come quello napoletano, ricercato e ricco di dettagli. Oggi è un classico visitare quelli più belli nella propria città, per trascorrere una giornata piacevole insieme a tutta la famiglia. Per chi volesse fare una piccola gita fuori porta, ecco qualche località dove è possibile ammirare presepi originali o particolarmente suggestivi.

Sono particolari e unici questi presepi di Natale da vedere almeno una volta

È assolutamente spettacolare il presepe di Manarola, un borgo affascinante in provincia della Spezia, perché sarebbe il più grande del Mondo. Infatti, dal 2007 fa parte del Guinness dei primati con i suoi 4mila metri quadrati e più di 300 personaggi a grandezza naturale e materiali di riuso. Riempie un’intera collina con incredibili giochi di luce e rimarrà visibile fino a gennaio 2023. Spostandoci in Romagna, precisamente a Rimini, troveremo delle incredibili installazioni, perché i presepi sono realizzati con la sabbia. Il mare fa da cornice a queste meravigliose creazioni ad opera di artisti eccellenti, che è possibile osservare a lavoro fino al 23 dicembre.

Lasceranno senza fiato i presepi sull’acqua di Comacchio, posizionati sotto i ponti di questa splendida località lagunare. Sono particolari e unici questi presepi allestiti sui canali del centro storico, all’interno di imbarcazioni tradizionali, da ammirare in tutto il loro splendore. Se ci troviamo nei paraggi di Torino, non perdiamo il sorprendente presepio meccanico, aperto al pubblico dal 1927. Un motore elettrico, recuperato da una nave, collegato a centinaia di statue, permette il movimento dei personaggi per ottenere l’effetto animato. Negli ultimi anni, grazie a nuove tecnologie, l’allestimento ha visto una notevole evoluzione e migliorie.

In Umbria, a Massa Martana, rimarremo a bocca aperta davanti al presepe artistico scolpito nel ghiaccio a grandezza naturale, in 13 metri quadrati. Arricchito da tantissime luci, si ispira all’opera del pittore Vanucci del 1473, ovvero “l’adorazione dei Magi”.

Come fare un presepe fai da te

Di certo non possiamo competere con queste opere uniche nel loro genere, ma potremo stupire gli ospiti e tutta la famiglia creando dei singolari presepi fai da te. Ad esempio, quello realizzato con della semplice carta di giornale potrebbe essere originale e facile da fare. Per fare i volti creiamo delle palline di carta e colla vinilica. Per i vestiti, rivestiamoli con fogli di giornali e fissiamoli con la colla. Definiamo i dettagli dei personaggi con un pennello e colori acrilici.