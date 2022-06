Le piante, soprattutto in antichità, non erano utilizzate esclusivamente per fini decorativi e ornamentali. Con la nascita delle “officine botaniche”, i loro principi attivi erano sfruttati per risolvere non pochi problemi. Tramite foglie, radici, petali e frutti era possibile preparare elisir, infusi e impacchi con un unico ingrediente o più elementi, che alleviavano un determinato sintomo.

Alcune specie, infatti, sembrerebbero avere delle qualità benefiche e in più molte hanno un sapore gradevole e particolare. Siamo abituati a preparare in casa le bustine preconfezionate di camomilla o di finocchio, melissa, liquirizia, ma è possibile anche acquistarli sfusi in erboristeria. Esistono talmente tante alternative che potremmo bere ogni giorno un infuso diverso.

L’infuso rilassante pronto in 5 minuti che contrasterebbe sudorazione eccessiva, ansia e diarrea e aiuterebbe a dormire meglio

Tra le varie opzioni, potremmo usare le proprietà benefiche dei petali di rosa, largamente impiegati secoli fa in diversi modi, per trattare problemi ai polmoni, cuore e reni. Oggi l’acqua di rose è un prodotto importante nell’ambito della cosmesi, non è raro trovare negli scaffali tonici e creme a base di rosa.

Il suo successo è dovuto al fatto che sembrerebbe avere la capacità di mantenere il corretto pH della pelle, controllerebbe la produzione di sebo. Quindi, potrebbe idratare la pelle e rigenerarla, combattendo irritazioni, acne e arrossamenti vari, valutandone l’uso con il proprio medico.

Le maschere che vediamo in esposizione nei centri di bellezza, a base di acqua di rose, sarebbero purificanti e contrasterebbero dermatite seborroica e occhiaie. In realtà, questo prodotto potrebbe essere anche un’ottima bevanda da bere, dal gusto delicato e particolare.

Le proprietà benefiche che dovrebbe avere, se beviamo un decotto ai petali di rose, dovrebbe riguardare i problemi legati alla sudorazione esagerata, diarrea e gengiviti. In più, potrebbe avere degli effetti rilassanti, che favoriscono il sonno e un rilassamento generale, contrastando anche ansia e depressione.

Preparazione e varianti

Per realizzare un tonico per il viso decongestionante, basterà bollire circa 100 gr di petali di rosa in 250 ml di acqua distillata. Per realizzare l’acqua profumata è importante lavare bene la parte della pianta che dovremo utilizzare, per poi tagliarla in piccole parti, così da gestire meglio tutta la preparazione. Appena il miscuglio sarà raffreddato, filtriamo in un contenitore e applichiamo sul volto con del cotone o garza.

Per bere l’infuso rilassante, pronto in 5 minuti, facciamo bollire circa 30 petali di rose, la scorza di un limone biologico, delle fette di lime, un litro d’acqua e un cucchiaino di miele. Potremmo anche mettere in infusione tutti ingredienti e aspettare il mattino seguente per filtrare e bere la nostra bevanda naturale.

