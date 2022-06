L’astrologia copre ogni aspetto della vita. Lo fa indicandoci la strada da seguire, le caratteristiche di ogni segno e il modo in cui molti di noi si comportano in diverse situazioni proprio per gli astri. Grazie all’oroscopo, possiamo avere davvero tantissime informazioni che riguardano la nostra vita. Possiamo provare a capire come gestire la nostra quotidianità. Un tema ovviamente fondamentale per moltissimi di noi e che ricerchiamo sempre nell’oroscopo è l’amore. Se ci sono segni che vanno benissimo insieme e che possono creare storie stabili e durature, ce ne sono altri che sembrano proprio allontanare l’amore in generale.

Non tutti i segni sono esattamente fortunati e, quando si parla di amore, spesso la Dea Bendata non sembra favorevole

Ci sono alcuni segni che sicuramente nelle relazioni possono avere molti più problemi rispetto ad altri. Questo perché, per il volere delle stelle, a quanto pare alcuni segni fanno più fatica a trovare l’amore.

In modo totalmente inaspettato, nella lista, ritroviamo la Bilancia. Segno equilibrato e diplomatico per eccellenza, questo segno sembra far fatica a trovare una relazione stabile. Per questo, a volte, anche quando si innamora, non riesce a comunicare al proprio partner. Quindi, si trova spesso a stare solo pur di non rovinare i rapporti.

Nella classifica, però, ritroviamo altri 2 segni piuttosto inaspettati, che forse non avremmo mai pensato di vedere.

Non ce lo aspettavamo ma sono proprio questi i 3 segni zodiacali più sfortunati in amore e nelle relazioni

Al secondo posto, infatti, ritroviamo l’Ariete. Questo segno, focoso e passionale, è un altro che ha decisamente problemi a sistemarsi e a mettere la testa a posto. Soprattutto perché, a causa della sua diffidenza, spesso non riesce proprio ad andare oltre ai problemi. Quando in una relazione si trova a dover fronteggiare situazioni scomode e poco favorevoli, l’Ariete preferisce tirarsi indietro e rinunciare, nonostante provi anche dei forti sentimenti.

Infine, troviamo la Vergine. Anche questo segno è piuttosto inaspettato, perché parliamo di persone molto precise e lineari. Eppure, nelle relazioni, sembrano esserlo anche troppo. Ed ecco che, quando si trovano in una situazione fluida e dovrebbero seguire i sentimenti, i nati sotto il segno della Vergine subiscono una sorta di blocco. Questo proprio non gli permette di trovare l’amore. Dunque, forse non ce lo aspettavamo, ma sono proprio questi gli sfortunati in amore dello zodiaco.

