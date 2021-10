Con l’arrivo del freddo, in molte cominciano a pensare a quel momento in cui finalmente potranno sfoggiare gli splendidi abiti invernali. Però, per far risaltare al massimo gonne e vestiti, è importante non fare l’errore di scegliere i collant sbagliati. Ecco perché è fondamentale sapere come abbinare i collant, quali scegliere in base alla stagione e quali sono di tendenza.

Continuando a leggere, vedremo come risolvere tutti questi dubbi.

L’infallibile metodo per scegliere sempre con cura i migliori collant per la stagione fredda

I collant sono un elemento amatissimo del periodo invernale, un accessorio immancabile con cui scaldarci e rendere unici i nostri outfit. Infatti, uno stesso vestito può rendere in modo davvero diverso a seconda che si abbini ad un certo collant o a un altro. Ecco perché la scelta è così importante, per mostrare gusto e stile e per esprimere la propria personalità.

E se un tempo i collant erano visti un po’ come una caduta di stile, oggi sono tornati ampiamente di moda e ne esistono per tutti i gusti.

In primo luogo, è meglio non sbagliare nella scelta dello spessore dei collant. Da questo dipenderà quanto la calza sia coprente e l’effetto finale sulle gambe. Tra gli 8 e i 20 denari l’effetto sarà velato, con una trasparenza che diminuisce al crescere dello spessore. Quindi, se si desidera una maggior trasparenza e non fa così freddo, si può optare per questi spessori minori. Logicamente, questo si traduce in una maggior delicatezza delle calze, per cui si dovrà far attenzione a non romperle.

Invece, per gli incontri di lavoro o per le giornate più fredde, si può optare per uno spessore maggiore e più coprente. Vediamo ora quale stile scegliere per essere sempre alla moda in ogni occasione.

La scelta

Come abbiamo visto, secondo l’infallibile metodo per scegliere sempre con cura i migliori collant per la stagione fredda è importante valutare lo spessore della calza. Inoltre, esistono dozzine di stili diversi tra cui scegliere.

Prima di tutto, per l’ufficio si consiglia di scegliere calze total black, più eleganti, di uno spessore di circa 20 denari. Invece, per un aperitivo o un’uscita casual si consiglia di sperimentare con i vari colori ed eventuali motivi più sbarazzini.

Infine, alla sera si consigliano calze nere, semitrasparenti, con motivi in pizzo o altri motivi sensuali con cui sorprendere gli amici. Un’altra scelta piena di stile e adatta per le uscite più glamour sono le amatissime parigine, sempre attuali e su cui scommettere senza dubbi.

Ecco, dunque, come scegliere i collant perfetti per ogni situazione ed essere sempre al top anche con l’arrivo del freddo.