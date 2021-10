Gli ospiti inaspettati per molte persone possono essere un problema, soprattutto se non si ha nulla di pronto. Infatti, un buon padrone di casa solitamente offre da bere e magari una fetta di torta a eventuali ospiti. Ma non sempre si ha la possibilità di avere qualcosa di pronto. E che dire se poi si fermano anche a cena? Proprio per questo, le casalinghe più astute hanno cominciato a tenere dei piatti deliziosi già pronti in congelatore, per poterli offrire agli ospiti se serve.

Continuando a leggere vedremo quali sono i 3 piatti migliori da tenere in congelatore per poter soddisfare eventuali ospiti inaspettati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 ricette da preparare in abbondanza e tenere nel congelatore nel caso di ospiti inaspettati

Che si tratti di ospiti all’ultimo minuto, o di dover preparare la cena dopo un’estenuante giornata al lavoro, è sempre comodo avere qualcosa semplicemente da scaldare. Tra queste pietanze, ce ne sono alcune che sono particolarmente buone e che non patiscono il passaggio dal congelatore:

le lasagne e la pasta al forno: questi piatti tipici della tradizione italiana non sono solo deliziosi, ma anche comodissimi. Infatti, queste due pietanze si possono congelare crude, e cuocere al bisogno ponendole ancora congelate in forno o facendole scongelare lentamente in frigo prima della cottura. Al termine, si avrà un piatto buono, caldo e ricco da offrire agli ospiti, senza dover cucinare per un’ora o più;

minestroni e zuppe: per un piatto più sano o per un contorno salutare, minestroni e zuppe sono l’ideale. Inoltre, questi piatti sono semplici da preparare, magari durante la stagione estiva per utilizzare le verdure di stagione. Poi, una volta congelati, si conservano per diversi mesi così da poterli impiegare per cene all’ultimo minuto;

polpette e polpettone: a base di carne, pesce o verdure, sono ottimi da gustare e si conservano molto bene in congelatore. Anche qui, si consiglia di congelarli crude e di cuocerli solo quando si mangiano.

Per cui, sono queste le 3 ricette da preparare in abbondanza e tenere nel congelatore nel caso di ospiti inaspettati.

Come scongelare e cuocere questi 3 piatti

Come abbiamo visto, esistono diversi piatti perfetti per essere congelati e consumati in un secondo momento. Infatti, è molto comodo cucinare in una volta sola più piatti quando si ha tempo, così da tenerli da parte per ogni evenienza. Poi, per scongelare e cuocere questi piatti basteranno poco tempo e zero fatica. Per scongelarli, si consiglia di lasciarli in frigorifero per diverse ore se possibile, oppure di cuocere direttamente in forno il prodotto congelato. Per quanto riguarda zuppe e minestroni, invece, si consiglia di cuocere in pentola con un filo d’acqua.

Così facendo, sarà semplice far fronte agli ospiti dell’ultimo minuto facendo un figurone di tutto rispetto.

Approfondimento

3 varianti squisite per la pasta al forno semplici da preparare e buone da gustare