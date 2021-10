La moda è in costante evoluzione, influenzata dagli avvenimenti e dalla società in continuo movimento. Ma esistono capi intramontabili, che sono diventati ormai icone di stile. Come ad esempio l’iconica gonna di Marilyn Monroe. Ovvero la romanticissima gonna a pieghe, elegante e casual, adatta ad ogni occasione, con la quale tutte le donne sembrano sentirsi al passo.

Quest’oggi si illustrerà un altro classico nel tempio della moda ideale per chi vuole sentirsi elegante ogni giorno. Questo motivo senza tempo è di moda quest’autunno perché sta spopolando anche tra le over 50. Si tratta della fantasia più elegante dell’autunno, ovvero l’intramontabile pied de poule, dalle origini antichissime. Sarà la tendenza dell’autunno 2021 cui non si potrà rinunciare. È un classico ma è contemporaneamente originale e riscuote sempre un grande successo con l’arrivo dei primi freddi.

È bello non solo per gli indumenti ma anche per gli accessori. Si immagini una calda e ampia sciarpa avvolgente in pied de poule per riscaldarci durante l’inverno, da abbinare magari su un cappotto a tinta unita. Pertanto non potrà assolutamente mancare nel nostro guardaroba autunnale un capo o un accessorio in pied de poule.

Il pied de poul è perfetto per tutte le età e per tutte le volte che ci si vuole sentire semplicemente eleganti. Il suo disegno si sviluppa alternando 4 fili scuri e 4 fili chiari, intrecciati e in diagonale. Il suo significato in italiano è piede di gallina. Infatti, se da lontano sembrano tanti piccoli quadretti, a ben guardare da vicino sembrano proprio piccole zampe di gallina. Questa trama ha origini antiche, infatti, sembrerebbe derivare il suo intreccio dai mantelli di lana usati dai pastori scozzesi del 1800 per proteggersi dal freddo. Nel tempo le grandi maisons, come Christian Dior, hanno reso questo motivo un simbolo di eleganza per abiti, cappotti e giacche per tutte le età.

Questo motivo senza tempo è di moda quest’autunno perché sta spopolando anche tra le over 50

Per questo autunno inverno sono tanti i modi in cui poterlo indossare. Ad esempio si potrebbe optare per un cappotto in pied de poul, magari con stampa più grande del solito, sopra un tubino nero. O viceversa, un tubino in pied de poule sotto ad un capospalla in nero o, per essere un po’ più sbarazzine, sotto ad un giubbetto in pelle. Anche in versione blazers è molto pratico e semplice da abbinare, su jeans o su pantaloni neri o anche bianchi. Inoltre, si potrebbe scegliere anche una longuette in pied de poul sotto ad un caldo dolcevita. Infine, quando si sceglie questa fantasia, si può giocare molto con gli accessori, abbinandoli in colori brillanti come il rosso o il giallo.

