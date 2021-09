Tra gli ospiti più sgraditi e indesiderati delle nostre abitazioni vi sono sicuramente i ragni e gli scarafaggi. Ed è proprio in questo periodo che, con l’abbassamento delle temperature, li vedremo sempre più spesso scorrazzare in giro per casa.

L’ambiente domestico, infatti, è per loro un rifugio caldo e sicuro, dove possono trovare cibo in abbondanza e riparo. Per questo motivo faranno di tutto per intrufolarvisi dentro, anche penetrando dai posti più impensabili. Ma oggi, sveleremo l’infallibile metodo per eliminare ragni e scarafaggi in una sola semplicissima mossa che ci svolterà la vita.

Dove si nascondono

Nonostante la cura, l’impegno e il tempo spesi nel mantenere in ordine la casa, non è raro trovare delle ragnatele. I ragni, infatti, amano tesserle proprio negli angoli più irraggiungibili e spesso sfuggono alle normali pulizie quotidiane.

In realtà, esistono dei rimedi naturali per tenerli lontani, da applicare proprio nei loro posti preferiti.

Questi ultimi potrebbero essere, ad esempio, gli angoli del soffitto o della cantina, il retro dei mobili o dei termosifoni, e così via. Insomma, ogni luogo fresco, buio e isolato potrebbe diventare un rifugio ideale per questi animaletti.

Stessa cosa vale per blatte e scarafaggi, che spesso s’intrufolano anche sui tetti, oppure nella pattumiera, o in ogni angolo della cucina. Questi insetti, sono temibili non solo per il loro aspetto, ma anche perché sono portatori di numerosi batteri e malattie.

Infatti, averli in casa potrebbe mettere a rischio la salute della nostra famiglia e dei nostri animali domestici.

Per questo è necessario capire come tenerli lontani o, nei casi peggiori, eliminarli del tutto.

Ecco quindi l’infallibile metodo per eliminare ragni e scarafaggi in una sola semplicissima mossa

Il rimedio perfetto contro questi ed altri insetti è la farina fossile. Questa polvere è un antiparassitario naturale molto efficace, che basterà spargere nei luoghi di interesse, come punti di passaggio o rifugi.

Questa polvere, una volta entrata in contatto con l’insetto, ne assorbe i liquidi, portandolo alla morte per disidratazione dopo qualche giorno. Oppure, se ingerita, potrebbe indurre l’insetto al soffocamento.

La farina fossile non è dannosa per l’uomo, ma potrebbe provocare alcuni danni in caso di inalazione ripetuta nel tempo. Per evitare questa situazione, è consigliato l’uso della mascherina o di altre protezioni.

Per le infestazioni di balconi e giardini

Oltre agli ambienti domestici, è molto facile trovare questi insetti nei pressi di piante e fiori nel giardino, o sul balcone. In questo caso, la farina fossile potrebbe diventare praticamente inutile, soprattutto in caso di pioggia. Per questo, possiamo utilizzare il sapone nero all’olio di oliva. Questo prodotto biodegradabile ed ecologico, se diluito con acqua e spruzzato sulle piante, è molto utile per scacciare qualsiasi tipo di insetto.