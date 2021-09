Il mese di settembre sta ormai per volgere al termine. Per alcuni segni zodiacali, questi giorni appena trascorsi sono stati ricchi di fortuna e soddisfazioni, mentre per altri un vero incubo.

Per questi ultimi, c’è molta voglia di ricominciare e di riprendersi dal brutto periodo. Secondo l’oroscopo, le occasioni arriveranno proprio nei primi giorni del mese di ottobre, che sarà davvero ricco di opportunità per alcuni segni zodiacali.

Infatti, ottobre inizierà col botto per questi fortunatissimi segni zodiacali secondo l’oroscopo

Secondo l’oroscopo, per il segno del Toro questo ottobre 2021 partirà davvero col botto.

Per i nati sotto questo segno, infatti, soprattutto i primi giorni del mese saranno veramente frenetici e gioiosi. Non mancheranno infatti le occasioni per conoscere nuove persone e, perché no, l’amore della propria vita.

La prima settimana sarà veramente cruciale, perché è durante questi giorni che si potranno costruire le basi di nuove avventure. Nelle settimane successive, infatti, la situazione continuerà a migliorare, soprattutto per i single.

Per i fidanzati, invece, potrebbe essere il momento giusto per pianificare il matrimonio. Mentre per le coppie già sposate, i primi giorni di ottobre saranno un’occasione per organizzare weekend romantici o feste in famiglia.

Anche sotto il profilo della salute e del lavoro, per il Toro la prossima settimana sarà molto importante. Bisogna fare quindi attenzione alla linea e all’alimentazione, resistendo alle tentazioni. Per il lavoro, invece, sarà fondamentale mantenere la calma con i colleghi meno simpatici.

Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli e del Sagittario, ottobre inizierà col piede giusto. Infatti, avevamo già anticipato che ci sarebbero stati soldi e fortuna in autunno per questi segni zodiacali.

Gioia e fortuna per lo Scorpione

La prima settimana di ottobre sarà ricca di soddisfazioni anche per lo Scorpione.

Ci saranno numerosi cambiamenti, in tutti gli aspetti della vita quotidiana, soprattutto quelli riguardanti la famiglia e il lavoro.

In questo senso, il mese di ottobre potrebbe iniziare con qualche incidente di percorso. Qualche componente della famiglia avrà bisogno di aiuto e non bisogna farsi trovare impreparati.

Anche sotto l’aspetto professionale, ci saranno grossi mutamenti, poiché si presenteranno nuove opportunità di lavoro. Questo sarà un bene per chi non ce l’ha, ma motivo di dubbi e ripensamenti per chi già ne possiede uno.

Andrà tutto liscio invece nel campo dell’amore e della salute. Infatti, per i single questo sarà il momento migliore per fare nuove conoscenze, o attirare a sé vecchie fiamme.

Per la salute, invece, l’influenza positiva della prima settimana di ottobre potrebbe dare il giusto slancio per allenarsi e praticare sport.