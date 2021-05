Nonostante i ragni siano degli animaletti utili per il nostro giardino e per la nostra casa, spesso non sono molto apprezzati.

Cibandosi, infatti, di pulci, mosche, zanzare e scarafaggi, svolgono un ruolo fondamentale nella “pulizia” e nel contrasto di questi insetti molto fastidiosi.

Tuttavia, forse a causa del loro aspetto non proprio gradevole, i ragni non sono ospiti graditi in casa.

Tanto è vero che alcuni sviluppano vere e proprie fobie.

Quindi se proprio non si può fare a meno, bisogna avere a portata di mano dei sistemi per allontanarli.

Però, sbarazziamoci subito di insetticidi dannosi per la salute, perché per allontanare i ragni da casa basta utilizzare questo fantastico rimedio naturale.

Ecco i posti in cui amano nascondersi

Prima di scoprire come scacciare via i ragni, bisogna anticiparli andando ad individuare quali sono i posti in cui preferiscono nascondersi.

Questi animaletti ad otto zampe, amano infilarsi nelle fessure. Quindi chiudere tutti gli spifferi, o forellini in casa è già un ottimo punto di partenza.

Solitamente, i ragni tendono a ripararsi in angoli nascosti, preferendo ambienti umidi come le cantine.

Qui tessono le loro ragnatele, soprattutto vicino a fonti di luce dove sono certi di trovare insetti di cui cibarsi.

Inoltre, possono intrufolarsi nei battiscopa, dietro i termosifoni, nei mucchi di legna o dietro le cornici di porte e finestre.

Una volta scoperti i posti preferiti dei ragni, vediamo un metodo naturale efficace che li terrà lontani, attingendo da prodotti di uso comune in cucina.

Ad esempio, possiamo creare una miscela con aceto di mele, pepe nero macinato ed un cucchiaino di detersivo per i piatti. Fatto ciò, basterà diluirla con po’ d’acqua ed inserire il tutto in un flacone spray.

Questa soluzione andrà spruzzata preventivamente nei punti in cui potrebbero nascondersi, come detto sopra. L’odore sarà talmente sgradevole per i ragni che non li farà avvicinare in casa.

