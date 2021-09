Solo il pensiero di avere blatte e scarafaggi in casa, è un qualcosa che in molti provoca ribrezzo e preoccupazione. Il senso di disgusto può essere certamente giustificato dall’aspetto terrificante di questi insetti. La loro conformazione fisica, il colore scuro, le antenne e le zampe, farebbero impallidire anche chi non soffre di entomofobia.

La preoccupazione, invece, subentra perché blatte e scarafaggi sono notoriamente portatori di numerose malattie. Infatti, essi possono trasmettere batteri pericolosi attraverso gli escrementi, o tramite il cibo che contaminano.

Ma ecco come fanno blatte e scarafaggi a infestare la casa indisturbati senza che ce ne accorgiamo

Questi insetti arrivano in casa principalmente dal giardino, dallo scarico dei fumi, o dalle reti fognarie.

Da qui, poi penetrano in casa attraverso porte e finestre, o le fessure dei muri o dei battiscopa. Oppure sfruttano gli impianti elettrici, del gas, o dello scarico dell’acqua.

Nutrendosi di scarti alimentari, il loro luogo preferito, è la cucina. Qui, oltre a trovare cibo in abbondanza, hanno anche la possibilità di scovare una marea di rifugi.

Ad esempio, si nascondono nel vano spazzatura, sotto i rubinetti, dietro frigoriferi e lavastoviglie, nei cassetti dei mobili e così via.

Inoltre, molti trascurano il tetto, che potrebbe essere il loro covo perfetto grazie alla presenza degli escrementi di uccelli.

Un’altra parte della casa molto apprezzata da blatte e scarafaggi è il bagno, dove possono procurarsi anche l’acqua. Inoltre, non è raro trovarli anche in cantine o rimesse, all’interno di scatole di cartone, specialmente se queste contengono libri.

Infatti, essi possono nutrirsi non solo della carta, ma anche della colla della rilegatura, composta principalmente da grassi animali. Tutto questo avviene solitamente di notte.

Capirne le abitudini

L’unico modo per prevenire l’infestazione di blatte e scarafaggi, è quello di cercare di capirne abitudini e comportamenti. In natura, questi insetti cercano riparo principalmente sotto sassi e foglie; oppure all’interno delle colonie di formiche o termiti.

Al di fuori dagli ambienti rurali, invece, essi cercano posti caldi e umidi, dove trovare cibo e riparo per deporre le uova.

Infatti, uno dei modi per accorgersi rapidamente della presenza di blatte e scarafaggi, è quello di ricercare le ooteche. Queste strutture, grandi circa 1 centimetro, sono dei contenitori dove gli scarafaggi depongono e custodiscono le uova.

Un rimedio semplice per catturarle

Un metodo testato ed efficace per catturare blatte e scarafaggi è quello di procurarsi una bottiglia di plastica e tagliarla a metà.

Una volta cosparse le pareti di vaselina, poniamo sul fondo delle bucce di frutta, che fungeranno da esca.

In questo modo entreranno nella trappola senza mai poterne uscire.

Questa trappola, ma senza vaselina, è perfetta anche per catturare i fastidiosi moscerini della frutta che in questo periodo infestano frutteti e cucine.