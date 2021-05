Possiamo tranquillamente dire che le melanzane in tutte le sue forme sono le regine di questo periodo dell’anno. Verdura versatile e dal gusto unico si presta ad infinite preparazioni nella nostra cucina.

In questo articolo abbiamo parlato di una ricetta davvero semplice quanto gustosa per preparare delle melanzane alla greca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi però vogliamo svelare un’inedita ricetta delle bruschette di melanzane pronte in dieci minuti, perfette per i nostri aperitivi con gli amici.

Una ricetta per le serate estive in terrazzo

Se vogliamo realizzare le nostre bruschette alle melanzane avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

– fette di pane con la crosta croccante;

– aglio;

– pomodorini;

– olio EVO;

– melanzane;

– sale;

– aromi a piacere.

Ora che abbiamo tutti li ingredienti necessari possiamo procedere ad affettare le melanzane sottili preferibilmente lasciando la buccia. Possiamo quindi spargerle con del sale grosso e metterle sotto un peso in modo che eliminino tutta l’acqua.

Ora possiamo procedere a grigliare le melanzane, preferibilmente su una griglia spennellata di olio EVO. Quando le melanzane saranno grigliate possiamo metterle in un recipiente assieme a dell’abbondante olio EVO, sale fino, aglio tritato e prezzemolo o altri aromi che amiamo e le lasciamo marinare.

L’inedita ricetta delle bruschette di melanzane pronte in dieci minuti, perfette per i nostri aperitivi con gli amici

Ora possiamo mettere il pane ad abbrustolire nel forno.

Una volta che il pane è abbrustolito possiamo strofinare uno spicchio d’aglio sulla superficie, cospargiamo di olio e poi mettiamo una fettina delle nostre melanzane grigliate.

Ora possiamo aggiungere dei pomodorini tagliati sottili a cui avremo tolto l’acqua, cospargiamo di olio e mettiamo origano o la spezia che preferiamo.

Per un ulteriore gusto piccante possiamo ovviamente aggiungere dei semini di peperoncino.

Ora inforniamo le nostre bruschette per non più di cinque minuti dopo i quali saranno pronte per essere elegantemente servite su un piatto da portata, il figurone è assicurato.