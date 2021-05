Ci sono alcune persone che amano guardare pellicole che creano tensione e paura. Si sta parlando del classico genere horror. Su di esso sono state intessute trame che hanno fatto rabbrividire e che hanno appassionato tantissime persone. Si tratta di un filone molto seguito e amato da tantissimi spettatori. E, proprio per questo, oggi vogliamo dare un consiglio su una pellicola in particolare. Vediamo allora un film che tutti gli amanti dell’horror dovrebbero avere assolutamente visto almeno una volta nella vita.

Sinister, un film da brividi

Film di Scott Derrickson con la magistrale recitazione di Ethan Hawke. Ecco “Sinister”, una vera e propria storia da brividi. Si tratta dell’horror più spaventoso di tutti i tempi. La trama ruota attorno a Ellison Oswalt, un giornalista di cronaca nera che sta realizzando un’opera faticosa su omicidi realmente accaduti. Nel frattempo, con la moglie e i figli, cambia casa e si trasferisce a King County. Ma in quell’appartamento, un anno prima, la famiglia Stevenson aveva assistito alla morte di tutti i suoi componenti. I nuovi inquilini sono all’oscuro di questa tragica storia ma presto entreranno in contatto diretto con essa.

Perché dovremmo guardare Sinister se amiamo il genere horror

“Sinister” è un film davvero spaventoso. I colpi di scena, il brivido e il soprannaturale sono solo alcuni degli ingredienti che si possono ritrovare in questa trama intricata. Gli incubi, i terrori notturni, l’incontro concreto con la morte e con un universo che non si conosce faranno sbarrare gli occhi a qualsiasi spettatore. Stiamo anche parlando di un film crudo, cruento e diretto, che non risparmia scene atroci. Questo per dire che ci vuole uno stomaco forte e un grande senso di calma per poterlo vedere. Insomma, una pellicola che davvero ha tutti gli ingredienti perfetti per essere una delle più paurose di sempre. Quindi, abbiamo appena consigliato un film che tutti gli amanti dell’horror dovrebbero avere assolutamente visto almeno una volta nella vita.

Approfondimento

I film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita