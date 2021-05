Francia e Italia sono le migliori produttrici di vino al mondo. Nella nostra Penisola nascono alcune delle più grandi eccellenze vitivinicole. Il Barolo, l’Etna rosso, il Chianti, i bianchi Muller Thurgau e il Gewurztraminer. Bottiglie che, seppur importanti, riescono anche a mantenere prezzi accessibili.

Per i vini francesi, altrettanto preziosi e famosi universalmente, la questione cambia. Un po’ per un sano nazionalismo e un po’ per pregiudizio, gli italiani comprano poco vino francese. Si pensa siano costosissimi invece è possibile comprare vini e bollicine francesi eccellenti a prezzi economici e fare un gran figurone a cena. Perché perdersi la possibilità di gustare un prodotto eccezionale e affinare il nostro palato.

Una lunga tradizione di vini

La Francia, insieme all’Italia, ha una delle tradizioni più longeve e strutturate nella coltivazione della vite da vino. Si parla di prodotti che oggi portano etichette DOC, DOCG (Italia) o AOC, AC, Cru, Grand cru (Francia). Questo è uno dei primi modi per riconoscere la qualità. Per non parlare degli spumanti, champagne e altri derivati della vite.

Per quanto riguarda il vino francese, è un mondo tutto da scoprire. Va da sé che i nostri vini non hanno nulla da invidiare, eppure alle volte far conoscere al palato qualcosa di diverso è il primo passo per diventare ottimi conoscitori.

Vini francesi più conosciuti

Sono molti i nomi di vini francesi ricercati in tutto mondo. Ci sono persone disposte a pagare cifre astronomiche per berne un bicchiere. Tra questi troviamo il rosso Chateau Mont-Redon, Piquepoul (o Picpoul) de Pinet, Côté Tariquet e ancora i Laurent Perrier e il Moët & Chandon (si possono trovare bottiglie a 25€) Dom Pérignon.

Tutte queste sono bottiglie costosissime, sicuramente di alto livello, ma poco accessibili. Tuttavia esiste un’altra filiera di vini francesi altrettanto eccellenti, ma con prezzi normali e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Vediamo insieme quali sono e come comprarli.

Si pensa siano costosissimi invece è possibile comprare vini e bollicine francesi eccellenti a prezzi economici e fare un gran figurone a cena

Amabili nel gusto, eleganti ma non eccessivamente complessi, perfetti abbinati con la carne o con i formaggi. Questi sono i vini di Borgogna. Il Pinot Nero perfetto da degustazione al costo di circa 15-20 €, o il raffinatissimo Grand Cru Musigny o l’economico Chambolle Musigny.

E poi ci sono i Bordeaux, il re dei rossi francesi, e i vini dell’Alsazia e i bianchi della valle della Loira o il Bourgogne Blanc Aligoté. Se si ama il rosé, si può scegliere un prodotto della vicina Provenza. Ancora di rossi a circa 20€ si possono comprare il Côtes du Roussillon-Villages o degli ottimi Pinot Noir. Lasciamoci consigliare anche dalla nostra enoteca di fiducia.