Nel mese di maggio iniziamo a vedere sui banchi del mercato delle meravigliose e mature melanzane. Questo ortaggio è particolarmente gustoso in questo periodo proprio perché è di stagione. È arrivato dunque il momento di usarlo per le nostre deliziose ricette.

Oggi vogliamo proporre una particolare ricetta che esalta il sapore di questo ortaggio dalle mille potenzialità dandogli un tocco greco. Vedremo perché questa semplice ricetta esalta il gusto delle melanzane per un tripudio di sapore mediterraneo che farà innamorare tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta dal sapore mediterraneo

Per realizzare le nostre melanzane abbiamo bisogno di una melanzana di medie dimensioni, dei pomodori maturi e un rettangolo di feta greca.

Per iniziare dobbiamo affettare le melanzane a strisce spesse 2 cm. Poi disponiamo le fettine in un piatto e le ricopriamo con uno strato di sale grosso in modo da estrarre l’acqua. Aspettiamo una mezz’ora e le nostre melanzane saranno pronte per la seconda fase.

Ora possiamo iniziare a grigliare le nostre fette su una piastra dopo averle spennellate con dell’olio EVO.

Una volta che le melanzane sono state grigliate possiamo disporle su una teglia o una pirofila. Ora possiamo stendere sulle fettine i pomodori tagliati a dadini. Stendiamo un filo d’olio e inforniamo e facciamo cuocere in forno a 150°C.

Questa semplice ricetta esalta il gusto delle melanzane per un tripudio di sapore mediterraneo che farà innamorare tutti

Trascorso il tempo possiamo aprire il forno e mettere uno strato di feta che avremo tagliato in maniera molto sottile. Ora lasciamo in forno per ulteriori dieci minuti in modo che il formaggio si fonda parzialmente. Ora il nostro piatto è pronto: possiamo disporre le melanzane su un piatto di portata e condire con un filo d’olio e delle erbe aromatiche di nostro gradimento.

Questo piatto dai sapori mediterranei ci stupirà per il suo gusto semplice ma delizioso.

Approfondimento

Anche in questa ricetta la feta greca è la protagonista col suo gusto unico, semplicemente da provare.