L’indumento peggiore da indossare quando fa caldo. Ecco invece il migliore che non fa sudare

Se d’inverno è chiaro che bisogna coprirsi per stare al caldo, d’estate si tende a fare il contrario. Tuttavia scoprirsi non è sempre l’idea migliore. Vale molto scegliere un indumento che possa tenerci freschi quando fa molto caldo. Vediamo qual è e soprattutto quali sono quelli da evitare.

Se eravamo incerti sul clima di quest’estate, le temperature che aumentano a vista d’occhio ci tolgono ogni dubbio. Si prevede un caldo molto forte anche grazie all’anticiclone che farà da barriera all’intromissione di area fredda.

Arriva il vero caldo estivo

Tuttavia con il caldo forte, poiché l’Italia è immersa nel mare, c’è da aspettarsi anche una buona evaporazione. Conviene allora bere un’acqua adatta al periodo estivo per integrare i liquidi persi. Tuttavia la forte evaporazione creerà il rischio di rovesci e anche di grandinate, per l’incontro dell’aria calda e dell’aria fredda d’alta quota.

Resta il dubbio su cosa bisogna indossare in queste circostanze, in cui fa molto caldo e nello stesso tempo può arrivare qualche temporale.

L’indumento peggiore da indossare quando fa caldo e non è la lana

Qualcuno potrebbe pensare che l’indumento peggiore che si possa indossare quando fa molto caldo è la lana. È un tipo di tessuto che è abbinato nella nostra mente ai periodi invernali. Invece non è proprio la lana il tessuto che va evitato. Soprattutto se vogliamo restare freschi e non avere la sensazione che il vestito si incolli addosso.

Ci sono due grandi categorie di tessuti: vi sono i naturali e quelli sintetici. Fra i tessuti sintetici, bisogna evitare di indossare indumenti in poliestere, nylon, acrilico ed elastan. Questi hanno in comune di trattenere il calore e di conseguenza di farci sudare. Conviene orientarsi verso altri tessuti.

Il tessuto migliore che non fa sudare

Sono diversi i tessuti che possiamo indossare durante l’estate. Prediligiamo le fibre naturali come il cotone, la seta e lino. Il cotone va bene di sera quando non è una giornata calda e umida. Il difetto del cotone infatti è di assorbire il sudore e di restare bagnato. Anche il lino ha un po’ questa caratteristica. C’è da dire tuttavia che è molto dipende dal tipo di lavorazione e di conseguenza anche di prezzo. Lo stesso dicasi per la seta che è un materiale, che ci permette di sopportare abbastanza bene il caldo.

La sorpresa però viene dalla lana. Non da qualsiasi tipo di lana, ma di quella merino. Questo tipo di lana permette un filato molto sottile che risulta anche molto morbido al tatto. Mantiene tutte le caratteristiche preziose di questo materiale.

Le qualità estive della lana merino

Inoltre la lana merino permette di regolare bene la temperatura corporea. Infatti permette uno scambio di calore fra il corpo e l’esterno, così da non avere la sensazione di caldo. Inoltre può assorbire l’umidità ma senza farlo risultare, tanto che sembra asciutta.

Un altro vantaggio di questa lana è che è antiodore, ovvero i cattivi odori sono bloccati nelle fibre, senza che si avvertano all’esterno. Un capo leggero in morbida lana merino, possiamo utilizzarlo diverse volte prima di lavarlo. Inoltre la lana è un materiale naturalmente resistente al fuoco.

Proviamo allora questa estate, dopo un po’ di abbronzatura, ad indossare un capo leggero in lana merino, sarà una bella sorpresa.