I cibi che fanno abbronzare la pelle con le sfumature ambrate d’Oriente. Altro che olio abbonzante! 

Siamo tutti pronti per andare al mare tempo permettendo. Il consiglio è quello di regalarci un abbronzatura ambrata tipica del miglior stile orientale, e mangiando i cibi più indicati a tavola. Quali sono i cibi che fanno abbronzare la pelle?

Ai supermercati è già corsa per acquistare i prodotti che servono per una buona abbronzatura. Prima però si cerca qualcosa che serva a respingere il famoso pungiglione delle zanzare. Un insetto fastidioso nel periodo estivo che dà una caccia senza tregua. Scegliamo allora un prodotto di origine biologica che non contenga sostanze pericolose per la pelle.

Attenzione alle sostanze chimiche sulla pelle

Sulla pelle infatti non conviene mischiare molti prodotti chimici. Le creme solari sono dotate di filtri contro i raggi ultravioletti. In quelle più economiche corrispondono a sostanze che derivano dal petrolio e che non conviene mettere di continuo sulla pelle. Cerchiamo invece qualche prodotto di buona qualità che abbia scritto sulla confezione la dicitura “Bio”. In questo modo salvaguardiamo la pelle nel modo corretto e permettiamo anche che si abbronzi senza danno.

Un olio abbronzante e protettivo della pelle

Fra i prodotti che si scelgono per una buona abbronzatura vi sono gli oli. Uno di questi forse poco noto è l’olio di sesamo. È molto utilizzato all’interno della medicina ayurvedica di origine indiana. Quest’olio ha la capacità di proteggere la pelle dai raggi solari per il 30%. Inoltre è anche molto utile per la pelle in quanto la nutre e la rigenera, con un’azione ammorbidente nei confronti dei raggi UV. All’olio possiamo aggiungere alcuni alimenti nella dieta.

I cibi che fanno abbronzare la pelle con un colore ambrato

In generale, possiamo abbronzarci in modo uniforme dosando bene la quantità di sole. Gli esperti consigliano ad esempio di evitare le ore comprese fra le 11 e le 15. Sono quelle più cariche di raggi ultravioletti dannosi alla salute. Possono creare problemi dal semplice eritema fino anche all’insorgenza di cancri della pelle.

Intanto è proprio la pelle che bisogna attrezzare per poter resistere ai raggi solari e nello stesso tempo sfruttarne i benefici. Lo facciamo attraverso l’alimentazione e in particolare mangiando molta frutta e verdura. Ogni stagione ha i suoi prodotti della terra e sono proprio questi che aiutano nel periodo più caldo. Così per combattere i radicali liberi facciamo il pieno di vitamine antiossidanti e sali minerali attraverso i cibi che fanno abbronzare la pelle.

L’aiuto di carote, albicocche e mango

Fra gli alimenti da prediligere e ricchi di betacarotene ci sono proprio le carote. Infatti il betacarotene stimola la produzione di melanina la sostanza che determina l’abbronzatura. Oltre alle carote diamo spazio anche alle albicocche, anch’esse di colore arancione, alla zucca e al mango tipico frutto tropicale. Il colore che guida la nostra scelta è appunto l’arancione e il giallo. Ma anche le verdure dal colore verde scuro come gli spinaci e la lattuga sono ricche di betacarotene. Abbiamo un’ampia scelta per poterci abbronzare meglio e in modo uniforme e con quella tipica tonalità d’ambra d’Oriente.

Una caratteristica del mango è di essere ricco oltre che di vitamina C anche della provitamina A. La vitamina C è molto utile per combattere i radicali liberi in quanto è un forte antiossidante. La provitamina A fa bene sia alla vista che alla pelle. È un vero alleato della vitamina C anche per evitare la formazione di rughe sotto l’esposizione del sole e della disidratazione.

Bere acqua per proteggersi

Uno dei consigli più importanti che danno i medici è di bere due litri di acqua al giorno, considerando anche gli alimenti e le altre bevande. Soprattutto quando ci si espone al sole, la pelle rischia di disidratarsi, così come anche l’organismo. È molto importante allora assumere l’acqua che ci permette di avere una pelle elastica e idratata. Allo stesso tempo aiuta a sopportare il forte calore idratando il cervello e mantenendolo sveglio. Regola inoltre un altro fattore fondamentale, cioè la giusta fluidità del sangue. Possiamo bere un’acqua più ricca mediamente di sali minerali, un’acqua più indicata d’estate rispetto ad altre.

L’alimentazione si rivela così una chiave per poter ricevere quella tipica abbronzatura ambrata di stile orientale che viene anche grazie all’assunzione di betacarotene.