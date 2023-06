Da ormai tre mesi sul titolo Stellantis è in corso un ampio movimento laterale che per chi ha saputo cavalcarlo potrebbe avere portato non pochi guadagni. Le quotazioni, infatti, si sono mosse come se fossero vincolate all’interno di due livelli che poche volte sono stati violati e quando è capitato si è sempre trattato di un falso segnale sia esso al rialzo o al ribasso. Adesso la domanda è: quando finirà il movimento laterale in corso su Stellantis da ormai 3 mesi?

I punti di forza (molti) e di debolezza (pochi) del titolo della casa automobilistica

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. La società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli di guadagno. Infatti, con un rapporto P/E di 3,33 e 3,23 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2024, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli degli utili. Infine, la società è tra quelle più sottostimate con un rapporto “enterprise value to sales” di 0.12 per l’anno 2023.

Il titolo Stellantis, poi, è di particolare interesse anche per chi è alla ricerca di dividendi dal rendimento elevato. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è superiore all’8,5%.

Anche gli analisti sono positivi sul titolo con un consensus medio Buy o Overweight sull’azione. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Alo stato attuale il titolo risulta essere sottostimato di circa il 40%.

Tra i punti deboli ci sono le previsioni di crescita relativamente basse, così come l’Utile Netto per Azione (EPS) dell’azienda per i prossimi esercizi. Infine, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Quando finirà il movimento laterale in corso su Stellantis da ormai 3 mesi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 20 giugno in ribasso del 2,29% rispetto alla seduta precedente a quota 15,38 €.

Dopo i massimi annuali segnati a marzo in area 16,4 €, le quotazioni di Stellantis hanno dato vita a un ampio movimento laterale tra i livelli 14,1 € e 15,7 €. A questo punto, quindi, solo la rottura di questo movimento laterale potrebbe favorire una ripresa delle direzionalità.

Da notare come il recente raggiungimento di area 15,7 € abbia fatto scattare un ritracciamento tuttora in corso.

