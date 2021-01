L’incredibile uso della caffettiera napoletana che nessuno conosce

Molti di noi amanti del caffè possiedono una caffettiera napoletana. Antenata della ora più diffusa moka, questa macchinetta è ancora molto utilizzata dai veri intenditori di caffè. Secondo alcuni il caffè verrebbe migliore in quanto non avrebbe il retrogusto di bruciato, ahimè comune nel caffè della moka. Il caffè esce per il solo effetto della forza di gravità e questo renderebbe l’aroma più puro ed intenso.

Ma oggi non vogliamo parlare del caffè, bensì di un incredibile uso della caffettiera napoletana che nessuno conosce.

Alambicco casalingo

La caffettiera napoletana può essere utilizzata per realizzare dei preparati erboristici o delle acque aromatizzate utilizzabili nelle nostre ricette. Possiamo utilizzarla infatti come un rudimentale alambicco per effettuare una procedura simile alla distillazione.

Per esempio, potremmo inserire delle scorze di agrumi nello spazio solitamente usato per il caffè e mettere la caffettiera sul fuoco. Lasciamo bollire per venti minuti. L’acqua che troveremo nel serbatoio sarà una sorta di infuso di scorze di agrumi che potremo utilizzare per aromatizzare i nostri piatti. Potremo fare la stessa cosa con altri agrumi o con delle spezie, in modo da estrarre una buona parte degli oli essenziali. Oppure, potremmo inserire dei bastoncini di cannella o dei baccelli di vaniglia e poi utilizzare l’acqua nelle nostre torte. Altra idea è mettere dei petali di rosa per realizzare un’acqua alle rose.

Dobbiamo specificare che la soluzione che estrarremo non si tratta di olio essenziale puro, ma di una soluzione contenente molta acqua. Per questo motivo non si può conservare a lungo, ma è da utilizzare subito.

Se abbiamo una vecchia caffettiera napoletana possiamo sperimentare questo uso e sbizzarrirci a realizzare acque aromatizzate dei gusti più disparati. Basterà usare l’inventiva e la sperimentazione e con questo semplicissimo strumento potremo trasformare la cucina in un laboratorio di distillazione.

È incredibile vedere come alcuni oggetti possono trovare nuova vita, basta un po’ di inventiva.