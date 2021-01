Il pellet è un biocombustibile che in Italia abbiamo imparato ad apprezzare molto. Al punto che il Belpaese risulta essere il primo nella classifica delle Nazioni europee per consumo.

L’uso del pellet rappresenta una fonte di riscaldamento desiderabile tanto per la resa quanto per il suo impatto ambientale. Questo prodotto, infatti, è totalmente ecosostenibile.

Esso non richiede l’abbattimento di alberi, ma è ricavato a partire da materiali di recupero come scarti di falegnameria e segatura. Tutto ciò fa del pellet un combustibile all’avanguardia. Ma cosa fare del pellet una volta che è stato consumato? In questa guida forniamo alcuni suggerimenti per riciclare il pellet.

Addio lettiera per il gatto

Avere un gatto domestico richiede una spesa non trascurabile. Tra cibo, visite veterinarie e lettiere, il bilancio mensile di certo ne risente.

Il pellet può rappresentare un valido sostituto della lettiera tradizionale. Di norma la lettiera può raggiungere anche la decina di euro. A conti fatti, si tratta di un costo rilevante. Dunque, usiamo la cenere del pellet per far espletare i bisogni a Felix. Si tratta di un materiale completamente naturale facilmente rimovibile.

Il bucato come una volta

Le massaie di qualche decennio fa usavano la cenere per fare il bucato. Un disinfettante naturale dai risultati straordinari. L’arrivo della lavatrice ha cambiato le carte in tavola e ha fatto cadere nel dimenticatoio l’uso della cenere.

Tuttavia, anziché buttare la cenere del pellet, sfruttiamola per ottenere un detersivo per i nostri panni. Aggiungiamo alla cenere il succo di un limone e qualche goccia di olio essenziale per la preparazione casalinga.

Cura dell’orto

Ebbene sì, i residui del pellet sono un ottimo concimante del terreno. Il pellet è un combustibile organico dalle proprietà nutritive. Nella cenere vi è una quantità elevata di potassio che funge da fertilizzante delle nostre coltivazioni.

Non tutto il pellet è uguale, però. Se scegliamo di usarlo come fertilizzante, assicuriamoci che si tratti di un tipo di pellet naturale. Quindi evitiamo di optare per una varietà contaminata da sostanze chimiche.

Ecco, dunque, alcuni suggerimenti per riciclare il pellet. Per condurre uno stile vita maggiormente sostenibile, consigliamo anche la lettura di un articolo relativo alla riduzione drastica del consumo di plastica.