Il pane fatto in casa è un vero e proprio piacere per il palato. Oggi vogliamo preparare dei panini speciali: si tratta di panini al rosmarino che risulteranno molto soffici e deliziosi. Ideali per un aperitivo o per accompagnare secondi piatti, essi si adattano ad ogni portata. Vediamo quindi insieme come preparare dei morbidi panini al rosmarino perfetti da farcire.

Ingredienti

250 gr. di farina 00;

250 gr. di farina manitoba;

140 gr. di latte parzialmente scremato (120 gr. per l’impasto e 20 gr. per spennellare);

50 gr. di olio evo;

16 gr. di lievito fresco;

un cucchiaio di sale fino;

10 gr. di zucchero;

rosmarino q.b.

Preparare i panini al rosmarino

Come preparare dei morbidi panini al rosmarino perfetti da farcire? Iniziare setacciando le due farine in una ciotola. Far intiepidire il latte in un pentolino ed aggiungerlo alle farine. Unire anche il lievito fresco sbriciolato, lo zucchero, l’olio e il sale. Tritare il rosmarino ed unirlo al composto. A questo punto, lavorare per bene l’impasto con le mani per qualche minuto. Quando sarà omogeneo, trasferirlo su un piano da lavoro infarinato e finire di manipolarlo conferendogli la forma di una palla. Mettere l’impasto nuovamente nella ciotola e coprirlo con la pellicola trasparente o con un canovaccio. Far lievitare per un paio d’ore dentro il forno spento.

Trascorse le due ore, l’impasto sarà raddoppiato, dunque prelevare dall’impasto delle piccole porzioni e formare delle pagnottine piccole. Sistemarle su una placca foderata con carta forno e farle lievitare ancora per un’ora, sempre dentro il forno, coperte da un canovaccio. Preparare il forno a 180 gradi ventilato e, una volta caldo, spennellare le pagnotte con un po’ di latte ed infornarle per circa 25 minuti. Si raccomanda di controllare bene la cottura prima di sfornarle e di consumarle tiepide per godere appieno del loro profumo e della loro morbidezza.

