Negli ultimi dieci anni un prodotto cosmetico si è imposto sul mercato: l’olio essenziale.

Questo prodotto è da sempre utilizzato nell’erboristeria e nella fitoterapia. Negli ultimi tempi è salito agli onori della cronaca per utilizzi non sempre adeguati che vengono proposti. Gli oli essenziali sono un prodotto naturale che va comunque usato con attenzione.

Se li usiamo nel modo migliore gli oli essenziali possono aiutarci a superare i malanni dell’inverno e curare il mal di gola.

Quali scegliere per la nostra salute

Alcuni oli sono consigliati nel trattamento e nella prevenzione dei sintomi da raffreddamento e del mal di gola.

L’olio essenziale di eucalipto con le sue proprietà balsamiche è l’ideale per fare i fumenti. Perfetto per raffreddori e le bronchiti ha delle potenti proprietà decongestionanti.

L’olio essenziale di pino mugo è un olio balsamico dall’odore unico ed inconfondibile. Perfetto se siamo in presenza di catarro ed ottimo nel trattamento della sinusite.

L’olio essenziale di cipresso è consigliato per tosi grasse e spasmodiche.

L’olio essenziale di tea tree è raccomandato per le malattie dell’apparato respiratorio ed ha una potente azione antisettica.

Come curare il mal di gola con gli oli essenziali

Una volta individuato l’olio che vogliamo utilizzare abbiamo vasta scelta su come utilizzarlo.

Possiamo optare per un classico brucia essenze. In commercio ne troviamo innumerevoli modelli. Da quelli rudimentali in cui un lumino fa evaporare l’olio sito in un serbatoio, a quelli a ultrasuoni. Entrambi i metodi sono efficaci.

Possiamo mettere delle gocce di olio essenziale dentro agli umidificatori da termosifone, altro metodo naturale per combattere il mal di gola d’inverno.

Possiamo mettere poche gocce sulle lenzuola e sul cuscino. In questo modo l’olio farà effetto di notte mentre dormiamo.

In tutti questi modi gli oli essenziali saranno efficaci e profumeranno naturalmente le stanze della casa.

Ricordiamoci sempre che quando usiamo gli oli dobbiamo sempre farci consigliare dall’erborista o dal farmacista di fiducia per evitare spiacevoli incidenti.