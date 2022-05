Le diete che rischiano di compromettere il tessuto muscolare invece di andare a intaccare quello adiposo sono molto più diffuse di quanto si creda. Soprattutto quando si cede al fai da te. Dopo un periodo in cui si è esagerato è molto facile sbagliare e creare più danno che altro. Recentemente sono stati effettuati alcuni studi sugli atleti che però spiegherebbero qual è l’incredibile segreto per dimagrire in maniera corretta. Questo vuol dire perdere solo grasso ed evitare di colpire muscoli e liquidi.

L’ispirazione per questo sistema viene dal Ramadan, la pratica islamica religiosa del digiuno intermittente. E come funziona? Niente di più facile: nell’arco di otto ore bisogna mangiare solo tre volte, e questo è l’unico spazio della giornata in cui si possono effettuare pasti. Di norma si mangia nell’arco di 16 ore, ed è proprio questa la differenza: il digiuno intermittente ridurrebbe la cosiddetta infiammazione basale e consentirebbe di bruciare solo il grasso corporeo.

In pratica, dopo il tramonto non si deve più mangiare nulla. Due studi scientifici compiuti da ricercatori italiani confermerebbero questa tesi e sono apparsi sulle riviste The International society of nutrition of sport e sul Journal of Transational medicine. Gli studi sono stati effettuati su atleti, ma avrebbero evidenziato una correlazione con chi di fatto non pratica attività sportiva regolare.

L’incredibile segreto per dimagrire e perdere il fastidioso grasso ai fianchi sarebbe nascosto in questa inaspettata pratica

Durante il lockdown, l’obesità è diventata una malattia sempre più diffusa in Italia: più di una persona su quattro ne è affetta. Lo stress e gli stravolgimenti degli ultimi due anni hanno inciso in maniera profonda sulle abitudini degli italiani. La sedentarietà, spesso obbligata in quest’ultimo periodo, è stata la ciliegina sulla torta. Tutti sanno che è proprio questo il malessere del millennio: il digiuno intermittente sembrerebbe una buona soluzione. Gli studi citati prima e condotti su un gruppo di ciclisti hanno evidenziato come, riducendo la finestra del giorno in cui si assumono alimenti e limitandosi a tre pasti, la riduzione di grasso era già notevole dopo otto settimane.

Il tutto senza perdere forza né massa muscolare. Perdere peso dà una serie di vantaggi che vanno ben oltre il semplice sentirsi meglio. Il ciclo circadiano si regola meglio e di conseguenza anche il metabolismo funziona di più. Digiunare a intermittenza, secondo i ricercatori, avrebbe anche degli effetti positivi sul sistema immunitario, con miglioramenti delle capacità antinfiammatorie dell’organismo.

