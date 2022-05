Svelato finalmente quale sarebbe il giorno giusto per pesarsi e capire se stiamo dimagrendo o sbagliando la dieta e lo sport per smaltire calorie e grassi

Secondo una recente statistica, il 30% degli italiani non farebbe attività fisica regolare. Attenzione che non parliamo di chi rinuncia allo sport, ma di coloro che non fanno nemmeno una passeggiata salutare o una corsetta ogni tanto. Pensare che comunque le statistiche, nonostante tutto, negli ultimi anni erano in via di miglioramento. Grazie anche soprattutto alle ragazze e alle donne, che a differenza di anni fa, praticano sport, anche con successo. Basti vedere anche i recenti Mondiali di atletica o le Olimpiadi dello sci, in cui le nostre quote rosa sono state davvero bravissime. Molti, però smettono di fare sport perché non vedono i risultati sperati nel proprio fisico. Svelato finalmente quale sarebbe il giorno giusto per scoprire l’andamento del nostro peso. Magari non si fanno nemmeno seguire da un dietologo, cadendo in alcuni errori di valutazione che andremo proprio ad analizzare in questo nostro articolo.

Attenzione a riposare poco e condire ancora meno

Dicevamo poc’anzi che se intendiamo intraprendere un percorso di dimagrimento a 360°, sarebbe opportuno rivolgersi a uno specialista. Per nostra conoscenza personale, ricordiamo però 2 errori che molti tendono a fare e che contribuirebbero a non farci dimagrire:

dormire poco e male;

non condire gli alimenti.

Nel primo caso, come ricordano gli esperti, se dormiamo poco, potrebbero variare addirittura il senso e il criterio del nostro appetito. Senza considerare che la mancanza di sonno farebbe aumentare i livelli del cortisolo. In sostanza, tutto il nervosismo che andremo a produrre perché non dormiamo, si riverserebbe poi sulla cosiddetta “fame da stress”. Che come ben sappiamo ci conduce a mangiare schifezze.

Ma, allo stesso tempo, non priviamo i nostri piatti del condimento. Piuttosto, rinunciamo a qualche grammo in più di pasta. Non dimentichiamo nemmeno che usare anche un goccio di olio extravergine ci garantirebbe quel carico prezioso di minerali e antiossidanti.

Svelato finalmente quale sarebbe il giorno giusto per pesarsi e capire se stiamo dimagrendo o sbagliando la dieta e lo sport per smaltire calorie e grassi

Secondo una recente indagine americana, i due giorni centrali della settimana, mercoledì e giovedì, sarebbero quelli perfetti per pesarci. Lontani dal weekend, quando tradizionalmente andiamo a mangiare fuori, o comunque eccediamo nei pranzi con gli amici. Ma lontani anche dai primissimi giorni della settimana, in cui anche psicologicamente, per ovviare ai festini del fine settimana, mangiamo o meno. Per capire quindi se la nostra dieta funziona, o stiamo sbagliando tutto, dovremmo pesarci in questi due giorni. Evitiamo anche di salire sulla bilancia più volte al giorno, perché rischiamo solo delle arrabbiature. Svelato finalmente quale sarebbe il giorno giusto per comprendere se siamo sulla strada giusta che porta al peso forma ideale.

Lettura consigliata

Insonnia notturna e mal di testa mattutino potrebbero dipendere dalla mancanza o dall’abbondanza di questa vitamina fondamentale per la nostra vita quotidiana