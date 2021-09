Negli ultimi mesi gli analisti che coprono il titolo hanno rivisto alcune aspettative sul titolo, per cui al momento si ritrova a essere sopravvalutato rispetto ai suoi competitors. Fanno eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di circa il 200% e l’EV/Sales. La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Tuttavia, la sopravvalutazione di Ambienthesis non esclude lo scenario che potrebbe far esplodere il valore delle sue azioni.

Come si vede dal grafico, infatti, l’impostazione della tendenza in corso è rialzista, anche se la resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo in area 0,854 euro ha offerto in passato una forte opposizione alla continuazione del rialzo. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, quindi, avrebbe un impatto molto positivo sull’andamento del titolo che potrebbe accelerare al rialzo prima verso area 1,01 euro e successivamente verso il III obiettivo di prezzo in aera 1,16. Potenzialmente, quindi, il titolo Ambienthesis potrebbe apprezzarsi di oltre il 40% rispetto ai livelli attuali. Per chi dovesse comprare alla rottura della resistenza in area 0,854 euro, invece, il potenziale rialzista è del 35%.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso qualora ci fosse una chiusura settimanale inferiore a 0,76 euro. In questo caso le quotazioni di Ambienthesis potrebbero tornare in area 0,55 euro.

Da notare che la lunga e ampia fase laterale tuttora in corso ha portato i nostri indicatori BottomHunter e Swing Indicator in una posizione neutrale. Un forte indizio, quindi, per capire da che parte potrebbe muoversi il titolo potrebbe arrivare da un segnale di acquisto e/o vendita di uno di questi indicatori.

Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 1° settembre a quota 0,808 euro in rialzo dello 0,9% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

