Agosto sta ormai volgendo al termine, l’estate è quindi agli sgoccioli. Questo significa che purtroppo molti di noi devono rientrare dalle vacanze e prepararsi a tornare al lavoro. La fine di questo mese, però, ha anche un significato importante per coloro che coltivano l’orto.

Una delle regole principali che devono seguire i bravi coltivatori, infatti, è di sapere sempre cosa fare nell’orto, in ogni situazione e periodo dell’anno. Ad esempio, a proposito di vacanze, precedentemente avevamo proprio indicato come agire quando si andava in ferie per bagnare l’orto in nostra assenza. Non solo, ma abbiamo anche indicato quale verdura piantare in questi mesi estivi per garantirci un raccolto ricco.

Insomma, il tempismo è fondamentale se si vuole avere un bell’orto. Oggi parliamo proprio di questo, ricordando che ormai non ci rimane molto tempo per fare una straordinaria aggiunta alle nostre coltivazioni. Facciamo attenzione perché restano poche settimane per piantare questo straordinario ortaggio che combatte l’invecchiamento.

Un ortaggio prezioso

Consigliamo a tutti di affrettarsi e di piantare la bietola, un ortaggio a foglia verde che è “parente” della barbabietola. Essa è anche conosciuta come bieta ed è utilizzata in una grande varietà di ricette. Ad esempio, è ottima fritta oppure gratinata o, per chi è più salutista, al vapore.

Andrebbe seminata al massimo a fine agosto, così da lasciarla crescere e poterne godere per un po’, fino ad autunno inoltrato. Quando si iniziano a raccogliere le foglie, la bietola continuerà a produrne fino alla fine della sua vita. Quest’ortaggio soffre il caldo estivo, ma allo stesso tempo morirà alle prime gelate. Quindi, il momento giusto per piantarla e lasciarla crescere è proprio questo, tardare, infatti, potrebbe impedirle di svilupparsi correttamente.

Oltre ad essere deliziosa ed adatta a molte ricette, la bietola contiene anche delle sostanze nutritive che fanno bene al nostro organismo. In particolare, è ottima perché ci fa fare il pieno di antiossidanti. Questi ultimi combattono i radicali liberi e contrastano l’invecchiamento delle cellule. Tra gli antiossidanti presenti nella bietola segnaliamo la vitamina C, la luteina e le quercetine.

Non è però l’unico lato positivo di questa verdura. La bietola, infatti, fa bene anche alla digestione e all’intestino, grazie al suo contenuto di fibre. È inoltre adatta anche a chi ha problemi di diuresi, in quanto ha un altissimo contenuto d’acqua, oltre il 75% del suo peso. Insomma, bontà e salute si combinano ottimamente.