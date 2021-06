Whatsapp è senza dubbio fra le applicazioni di messaggistica più adoperata al mondo. Per utilizzarla, come tutti sappiamo, abbiamo bisogno di una connessione Internet, che sia quella tramite Wi Fi, o la connessione dati della nostra linea telefonica. Ebbene, alcuni utenti hanno fatto una stupefacente scoperta che stravolge questa regola. Vediamo quindi l’incredibile nuovo trucco che stanno utilizzando in molti per usare Whatsapp senza Internet.

Una vera e propria rivoluzione. Immaginiamo di trovarci in vacanza senza la possibilità di accedere ad Internet. Oppure di aver esaurito il credito. Avendo questa opzione potremmo continuare ad utilizzare l’applicazione di messaggistica senza problemi.

Ecco quindi come mettere in pratica l’incredibile nuovo trucco che stanno utilizzando in molti per usare Whatsapp senza Internet.

Cosa fare in pratica

Vediamo dunque cosa fare in pratica. Per prima cosa dobbiamo accedere alle impostazioni del nostro cellulare. È fondamentale a questo punto controllare che l’APN (Access Point Name) del nostro operatore telefonico sia quello corretto. A tal proposito è utile sapere che la maggior parte dei cellulari Android ha già in memoria la lista degli APN. Una volta accesi si settano direttamente su quello associato alla SIM inserita nel telefono. Per visualizzare questa impostazione selezioniamo dal menu principale l’opzione “reti cellulari”. Delle opzioni disponibili a cascata scegliamo “Nomi punti di accesso” (ossia APN in italiano). Una volta certi della correttezza di questa impostazione siamo pronti per il passaggio successivo.

Quindi scarichiamo dallo store digitale l’applicazione Yoga VPN. Controlliamo che il Wi Fi sia disattivato. È necessario inoltre che il nostro credito telefonico sia completamente vuoto. A questo punto entriamo nell’applicazione scaricata. Selezioniamo la funzione “Avvio Rapido”. Quindi inseriamo WhatsApp fra le applicazioni che possono connettersi, scegliendola dall’elenco che ci appare.

Una volta terminata questa procedura potremmo utilizzare l’applicazione di messaggistica senza internet.

Per dovere di informazione è giusto sapere che utilizzando questo metodo si rischiano diverse oscillazioni di rete. Tuttavia potrebbe rivelarsi una soluzione utile da adottare in caso di emergenza.

Dunque ecco svelato l’incredibile nuovo trucco che stanno utilizzando in molti per usare Whatsapp senza Internet.

